"Qyteti i Gjelbër Human" kundër qendrave të IA në Maqedoni: Konsumojnë energji sa mijëra familje dhe ndotin mjedisin
Iniciativa "Qyteti i Gjelbër Human" në Maqedoni ka kritikuar ashpër Qeverinë dhe Ministrin e Transportit dhe Komunikacionit, Aleksandar Nikolloski, pas njoftimeve për ndryshime ligjore që duhet të tërheqin kompanitë e mëdha të teknologjisë për të ndërtuar qendra të dhënash për inteligjencën artificiale (IA) në Maqedoni.
Nga Iniciativa deklarojnë me vendosmëri se objekte të tilla "nuk duhet të ekzistojnë në vend", duke akuzuar qeverinë se me vetëdije fsheh pasojat katastrofike mbi mjedisin dhe popullsinë lokale.
"Qendrat e të dhënave konsumojnë sasi të mëdha energjie elektrike, me qendrat më të reja që janë në gjendje të përdorin aq energji sa dhjetëra mijëra familje, dhe objektet më të mëdha që po ndërtohen sot pritet të konsumojnë deri në njëzet herë më shumë, dhe praktika e funksionimit të tyre deri më tani ka treguar se ky konsum shtesë i energjisë elektrike nuk paguhet nga "investitorët", por shpërndahet tek popullata vendase.
Për më tepër, përveç konsumit të madh të energjisë elektrike, Qendrat e të Dhënave përdorin gjithashtu sasi të mëdha uji për të ftohur serverat, me disa objekte të mëdha që konsumojnë po aq ujë sa një qytet i vogël, duke kontribuar në ndotjen shtesë të ajrit (diçka që jemi të parët në Evropë për sa i përket vdekjeve për frymë) dhe duke emetuar grimca dhe gazra të dëmshëm që lidhen me sëmundjet e frymëmarrjes dhe të zemrës", thuhet në njoftimin e Iniciativës./Telegrafi/