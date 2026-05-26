LSDM: Mickoski i gënjeu qytetarët për anulimin e Marrëveshjes së Prespës
Nga LSDM thonë se kanë mbetur vetëm 5 ditë deri më 1 qershor, kur Hristijan Mickoski premtoi të përmbushë Axhendën e Reformave dhe detyrimet për të vazhduar rrugën evropiane.
"Ashtu siç gënjyen për kthimin e emrit, për anulimin e Marrëveshjes së Prespës, ashtu sot gënjejnë për Axhendën e Reformave, duke thënë se do ta përfundojnë atë deri më 1 qershor. Për dy vjet, ata përfunduan në mënyrë të paplotë 2 pika, dhe tani papritmas do t'i përfundojnë të 10-ta. Ja si duken premtimet e tij".
"Qytetarët nuk duan të dëgjojnë pas dy vitesh njohjeje se Marrëveshja e Prespës tani është një kryevepër, siç tha Mickoski, se NATO, për të cilën nuk donin të votonin, është një gjë fenomenale dhe e shkëlqyer për investitorët, siç thotë Timço Mucunski, dhe më në fund të kenë njohje se gjuha, kultura dhe identiteti kombëtar mbrohen nga Marrëveshja e Prespës, siç thotë Gordana Siljanovska.Qytetarët nuk kanë asnjë nga këto njohje. Ata kanë humbur vite".
"Si mundet Mali i Zi, dhe ne jo. Gjëja kryesore mbetet, ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në Kushtetutë, një detyrim pa të cilin nuk do të lëvizë nga një pikë e vdekur. Pa këtë, Maqedonia nuk do të jetë në gjendje të ecë përpara në negociatat me Bashkimin Evropian. Pa këtë, nuk do të ketë hapje të kapitujve të ardhshëm. Asnjë fonde të reja evropiane, asnjë standard më të mirë për qytetarët. Në vend që të akuzojë BE-në se po rrezikon identitetin maqedonas, le të përfshijë pakicat në Kushtetutë", thonë nga LSDM.