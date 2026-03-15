Objekti misterioz gjeometrik 'i shndritshëm' i vërejtur në Mars ngjall thirrje për një sondë të NASA-s
Një objekt në formë kapeleje feste i vërejtur në Mars po tërheq vëmendje të re, me disa ekspertë që sugjerojnë se mund të jetë provë e diçkaje të madhe, ndërsa të tjerë ofruan një shpjegim të dobët për konin.
Objekti - afërsisht 20 centimetra i gjatë me një fund të sheshtë - u fotografua për herë të parë nga Curiosity Rover i NASA-s në vitin 2022 në Kraterin Gale pranë ekuatorit të Planetit të Kuq, dhe u sinjalizua më 8 mars nga astrofizikani i Universitetit të Harvardit, Avi Loeb, në një postim në Medium, transmeton Telegrafi.
"A duhet të supozojmë thjesht se cilindri misterioz është mbeturinë e bërë nga njeriu dhe të ecim përpara apo ta kthejmë roverin prapa për të kuptuar nëse origjina e tij është e ndryshme", pyeti Loeb në një postim në Medium.
Loeb i kërkoi NASA-s të dërgonte Curiosity Rover-in e vogël me madhësinë e një SUV-i, aktualisht në shpatet e malit Sharp të Marsit, për të hetuar objektin, i cili ishte rreth 5 milje larg.
"Shpjegimi më i mundshëm është se korrespondon me mbeturina të bëra nga njeriu", shkroi Loeb.
“Sipas mendimit tim, NASA duhet t’i japë përparësi kthimit për të shqyrtuar cilindrin në krahasim me detyrat më të zakonshme që po kryen roveri Curiosity”, tha Loeb për The Post.
“NASA financohet nga taksapaguesit dhe nëse i anketojmë taksapaguesit, ata ka të ngjarë të bien dakord me mua se të kuptuarit e origjinës së cilindrit misterioz duhet të jetë përparësia kryesore e Curiosity”, përfundoi Loeb.
Objekti u nxor fillimisht nga koleksioni i fotove të NASA-s nga studiuesi amator i Marsit Rami Bar Ilan dhe u soll në vëmendjen e Loeb nga Dr. Jan Spacek nga Fondacioni për Evolucionin Molekular të Aplikuar me bazë në Florida.
NASA nuk e ka identifikuar zyrtarisht objektin. Koni në fakt mund të jetë pjesë e vetë misionit Curiosity, sugjeroi Loeb, me robotin që mund të heqë qafe pajisjet gjatë funksionimit të tij të gjatë. Roveri ka përshkuar atë rajon që nga viti 2012. /Telegrafi/