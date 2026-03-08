“O torollake, mjerë ti për trutë që ke”, Arjan Konomi ‘shpërthen’ ndaj koreografes
Në studion e ‘Fan Club’ në kuadër të Big Brother ka ndodhur një debat i ashpër mes opinionistit Arjan Konomi dhe të ftuarës Linda Konomi.
Gjithçka nisi pas komenteve të Konomit për Selin Bollatin, teksa Kalemi e ironizoi duke thënë se ai flet negativisht për balerinat për shkak se mund të ketë patur një eksperiencë të keqe me një të tillë më parë.
E më pas ai eskaloi ndaj saj, duke bërë edhe ofendime të mëdha, gjë për të cilën iu tërhoq edhe vërejtja nga moderatorja.
Foto: YouTube
Pjesë nga debati në studio:
Linda Kalemi: Arjani do ketë patur eksperiencë të keqe me ndonjë balerinë që tha se janë vulgare.
Arjan Konomi: Jo unë nuk thashë balerinat janë vulgare, thashë janë si të gjithë njerëzit e tjerë.
Linda Kalemi: Qenke shumë i lënduar, paske patur një eksperiencë të keqe.
Arjan Konomi: Jo unë kam patur njeriun më të shtrenjte të jetës time balerinë, që tani nuk jeton më.
Linda Kalemi: Me kaq mllef atëherë për balerinët, me këto vulgarizma.
Arjan Konomi: Jo, unë thashë nuk janë ndonjë shtresë.
Linda Kalemi: Unë jamë një imazh makër, që merrem me sjelljen, komunikimin, etikën, aparencën dhe të gjitha/
Arjan Konomi: Ti je një copë torollake që ke ardhur këtu dhe po të dëgjojmë akoma dër dër dër, një orë po flet e s’po pushon dhe s’po thua asgjë. Po të respektojmë shumë Ke dhe cinizmin për të përdorur ironi dhe sarkazëm. Ndaj turp të të vijë dhe boll të dëgjuam deri tani. E tregove shumë mirë niveli ne balerinës dhe nivelin tënd personal. Je më rrugaçe se ato që akuzove. Ke 3 orë po na bën teori për balerinat, sikur jemi aristokratë dhe ndërkohë flet në mënyrë vulgare.
Linda Kalemi: Ti je si Rogerti.
Arjan Konomi: Ah e shkreta ti për trutë që ke.
Linda Kalemi: Ja shembulli konkret i nja mashkulli ndaj një femre.
Arjan Konomi: Përdor dhe herë tjetër sarkazëm me mua dhe.
Linda Kalemi: Po ti nuk ke argument, nuk më dhe një argument.
Arjan Konomi: Po ti po më kërkon mua a kam patur eksperiencë me ndonjë balerinë. Kjo shoqëri është e mbytur me njerëz si ty që flasin budallallëqe dhe hiqen si të mençur.
Linda Kalemi: Morali juaj është me kokë poshtë. Jeni model i mashkullit të dhunshëm dhe unë jam këtu për të luftuar këtë. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be