Numri i të vdekurve shkon në nëntë, të tjerë të plagosur rëndë – detaje të tjera nga sulmi me armë në një shkollë të Turqisë
Numri i të vdekurve nga sulmi i armatosur në shkollën e mesme Ayser Çalık në Kahramanmaraş të Turqisë, duke përjashtuar sulmuesin, është rritur në nëntë.
Kjo është bërë e ditur nga ministri i Brendshëm, Mustafa Çiftçi, i cili raportoi gjithashtu se 13 persona u plagosën në sulm, gjashtë prej të cilëve rëndë.
Ai deklaroi se tetë nga ata që vdiqën ishin studentë dhe një ishte mësues.
Më herët, Guvernatori i Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer, kishte njoftuar se një mësues dhe tre nxënës kishin humbur jetën.
Sipas raportimeve, sulmuesi hyri në dy klasa dhe kishte me vete pesë armë dhe shtatë karikatorë, përcjell Telegrafi.
Ministri i Drejtësisë, Akın Gürlek njoftoi se për çështjen janë caktuar tre zëvendëskryeprokurorë dhe katër prokurorë.
Sipas raportimeve të mëhershme, "një nxënës erdhi në shkollë me armë që ne besojmë se i përkisnin babait të tij - në çantën e shpinës. Ai hyri në dy klasa dhe hapi zjarr rastësisht, duke shkaktuar lëndime dhe vdekje".
Dëshmitarët e cituar nga media thanë se të shtënat e dëgjuara në shkollë ishin intensive.
Dhe sigurisht, pas kësaj, prindërit që dëgjuan për incidentin nxituan në shkollë.
Policia ka rritur masat e sigurisë rreth ndërtesës, dhe imazhet e publikuara në rrjetet sociale treguan ambulanca të pranishme në zonë.
Sulmi i së mërkurës vjen një ditë pasi një ish-nxënës hapi zjarr në ish-shkollën e tij të mesme në Siverek në provincën jugore Şanlıurfa, duke plagosur 16 persona përpara se të vriste veten në një përleshje me policinë, thanë zyrtarët.
Sulmi la 10 nxënës, katër mësues, një punonjës mense dhe një oficer policie të plagosur, tha Guvernatori Hasan Şıldak. /Telegrafi/