"Nuk paska as shpirt", Roza Lati me deklaratë të fortë për Dua Lipën
Moderatorja Roza Lati ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me mungesën e një qëndrimi publik nga këngëtarja me famë botërore, Dua Lipa, për protestat që po zhvillohen në Shqipëri.
Në një postim të shpërndarë në Instagram, Roza publikoi një koment të një ndjekësi drejtuar artistes shqiptare, ku krahas urimeve për suksesin dhe jetën e saj personale, shprehej edhe zhgënjimi për heshtjen ndaj zhvillimeve të fundit në vend.
“Është e vështirë të pajtohesh me aktivizmin selektiv. Heshtja për atë që po ndodh në Shqipëri na lë të hutuar. Shpresojmë ta përdorësh zërin tënd të fuqishëm edhe për vendin”, thuhej në mesazh.
Foto: Instagram
"Dhe ja ku jam unë që them: Asnjëherë s'e kam pas qejf këtë Lipën. As si këngëtare. S'di të kërcej fare. S'ka feminizëm", u shpreh ajo.
"E tash...s'paska as shpirt", theksoi mes tjerash.
Heshtja e Lipës ka sjellë diskutime në rrjetet sociale, ku nuk kanë munguar as thirrjet që artistja të përdorë platformën e saj për të adresuar zhvillimet që po shqetësojnë qytetarët shqiptarë.
Krijuesja e hitit "Levitating" ka qenë prej ditësh në Itali, për dasmën treditore që ka organizuar në Sicili. /Telegrafi/