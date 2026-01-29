Shefja e politikës së jashtme të BE-së i ka kërkuar SHBA-së të përmbahet nga sulmet ndaj Iranit, pasi ministri i jashtëm i Teheranit akuzoi bllokun për “ndezjen e flakëve” të “luftës totale” duke e listuar Trupën e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) si një grup terrorist.

“Kur bëhet fjalë për sulme, atëherë mendoj se rajoni nuk ka nevojë për një luftë të re”, u tha gazetarëve Kaja Kallas, shefja e politikës së jashtme të BE-së, pas një takimi të ministrave të BE-së në Bruksel të enjten.

Kallas shtoi se futja në listën e zezë e IRGC-së - një njësi ushtarake elitare që i përgjigjet drejtpërdrejt Udhëheqësit Suprem Ali Khamenei - do të ushtronte “më shumë presion” mbi regjimin islamik pas shtypjes brutale të protestave këtë muaj, të cilat disa vlerësojnë se kanë vrarë dhjetëra mijëra njerëz.

Komentet e saj erdhën ndërsa ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, dënoi përcaktimin e së enjtes të IRGC-së si një “marifet PR” që synonte të maskonte “rënien e rëndë” të BE-së.

“Disa vende po përpiqen aktualisht të shmangin shpërthimin e një lufte të përgjithshme në rajonin tonë”, shkroi ai në mediat sociale. “Asnjëra prej tyre nuk është evropiane. Në vend të kësaj, Evropa është e zënë duke i ndezur flakët”.

Araghchi, i cili do të udhëtojë për në Ankara të premten për bisedime me homologun e tij turk mbi krizën në rritje, paralajmëroi gjithashtu se një “luftë e përgjithshme” kundër Iranit, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, do të ishte “thellësisht dëmtuese” për BE-në duke shkaktuar një rritje të çmimeve të energjisë.

Presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi të mërkurën se një “armadë masive” po shkon drejt Iranit dhe se “sulmi i ardhshëm” i Uashingtonit do të ishte “shumë më i keq” sesa bombardimi i Amerikës ndaj objekteve bërthamore dhe ushtarake të Iranit qershorin e kaluar.

“Ashtu si me Venezuelën”, SHBA-të “janë të gatshme dhe të afta të përmbushin me shpejtësi misionin e tyre, me shpejtësi dhe dhunë, nëse është e nevojshme”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.

CNN raportoi gjithashtu herët të enjten në mëngjes se Trump po shqyrton “një sulm të ri të madh” ndaj udhëheqësve, institucioneve qeveritare dhe centraleve bërthamore të Iranit.

Raporti, i cili citoi zyrtarë të paidentifikuar, tha se Trump nuk kishte marrë ende një vendim përfundimtar nëse do të niste një sulm. /Telegrafi/
