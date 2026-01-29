“Nuk kemi nevojë për një luftë të re”: Kallas e BE-së i kërkon SHBA-së të mos bombardojë Iranin
Shefja e politikës së jashtme të BE-së i ka kërkuar SHBA-së të përmbahet nga sulmet ndaj Iranit, pasi ministri i jashtëm i Teheranit akuzoi bllokun për “ndezjen e flakëve” të “luftës totale” duke e listuar Trupën e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) si një grup terrorist.
“Kur bëhet fjalë për sulme, atëherë mendoj se rajoni nuk ka nevojë për një luftë të re”, u tha gazetarëve Kaja Kallas, shefja e politikës së jashtme të BE-së, pas një takimi të ministrave të BE-së në Bruksel të enjten.
Kallas shtoi se futja në listën e zezë e IRGC-së - një njësi ushtarake elitare që i përgjigjet drejtpërdrejt Udhëheqësit Suprem Ali Khamenei - do të ushtronte “më shumë presion” mbi regjimin islamik pas shtypjes brutale të protestave këtë muaj, të cilat disa vlerësojnë se kanë vrarë dhjetëra mijëra njerëz.
Komentet e saj erdhën ndërsa ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, dënoi përcaktimin e së enjtes të IRGC-së si një “marifet PR” që synonte të maskonte “rënien e rëndë” të BE-së.
“Disa vende po përpiqen aktualisht të shmangin shpërthimin e një lufte të përgjithshme në rajonin tonë”, shkroi ai në mediat sociale. “Asnjëra prej tyre nuk është evropiane. Në vend të kësaj, Evropa është e zënë duke i ndezur flakët”.
Araghchi, i cili do të udhëtojë për në Ankara të premten për bisedime me homologun e tij turk mbi krizën në rritje, paralajmëroi gjithashtu se një “luftë e përgjithshme” kundër Iranit, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, do të ishte “thellësisht dëmtuese” për BE-në duke shkaktuar një rritje të çmimeve të energjisë.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump paralajmëroi të mërkurën se një “armadë masive” po shkon drejt Iranit dhe se “sulmi i ardhshëm” i Uashingtonit do të ishte “shumë më i keq” sesa bombardimi i Amerikës ndaj objekteve bërthamore dhe ushtarake të Iranit qershorin e kaluar.
“Ashtu si me Venezuelën”, SHBA-të “janë të gatshme dhe të afta të përmbushin me shpejtësi misionin e tyre, me shpejtësi dhe dhunë, nëse është e nevojshme”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
CNN raportoi gjithashtu herët të enjten në mëngjes se Trump po shqyrton “një sulm të ri të madh” ndaj udhëheqësve, institucioneve qeveritare dhe centraleve bërthamore të Iranit.Raporti, i cili citoi zyrtarë të paidentifikuar, tha se Trump nuk kishte marrë ende një vendim përfundimtar nëse do të niste një sulm. /Telegrafi/