"Nuk kam kohë të plakem", fjalët e fundit të Dolly Parton para vdekjes
Dolly Parton, një prej ikonave më të mëdha të muzikës country, kishte folur vetëm disa muaj para ndarjes nga jeta për moshën, jetën, punën dhe trashëgiminë që dëshironte të linte pas.
Këngëtarja legjendare u nda nga jeta më 25 gusht 2026, në moshën 80-vjeçare, pas një beteje të shkurtër me kancerin.
Sot, disa prej deklaratave të saj për mënyrën se si e shihte jetën dhe plakjen marrin një tjetër dimension.
Disa muaj para se të mbushte 80 vjeç, Parton i kishte thënë revistës People se, pavarësisht moshës, ndihej sikur “sapo kishte filluar”.
Për të, mosha ishte kryesisht një çështje mendësie dhe ajo nuk kishte ndërmend të lejonte që numrat ta përcaktonin.
“Nëse e lejon veten të plakesh, do të plakesh. Nuk kam kohë të plakem. Nuk kam kohë të ulem dhe të mendoj për këtë. Nuk është aty ku e kam mendjen”, ishte shprehur ajo.
Dolly Parton(Foto: Art Streiber)
Në vend të tërheqjes, Parton vazhdonte të mendonte për projekte të reja dhe për mënyra se si mund të vazhdonte të krijonte.
Edhe në ditët e fundit të jetës, ajo kishte deklaruar se dëshironte të vazhdonte të punonte për aq kohë sa do ta lejonte shëndeti.
Me kalimin e viteve, Parton kishte filluar të reflektonte më shumë edhe për atë që do të linte pas.
Kjo e kishte shtyrë të dokumentonte jetën dhe karrierën e saj përmes kujtimeve, duke dashur që historia e saj të tregohej nga vetë ajo.
“Kur arrin në moshën time, fillon të mendosh për atë që duhet të bësh për të mbyllur rrethin. Të sigurohesh që lë pas atë që dëshiron që bota të dijë për veten tënde, nga goja jote, nga zemra jote”, kishte thënë ajo.
Dhe pikërisht kjo ishte një prej temave të saj të fundit: jo thjesht sa vite kishte jetuar, por çfarë kishte bërë me to.
Në një intervistë të fundit me PEOPLE, Parton kishte folur edhe për trashëgiminë e saj dhe për dëshirën që jeta e saj të vazhdonte të kishte ndikim te të tjerët.
Në një intervistë me Oprah Winfrey në vitin 2020, ajo kishte thënë: “Do të jem versioni më i mirë i vetes, pavarësisht moshës që kam”.
Me humorin karakteristik, ajo kishte folur edhe për mënyrën se si do të dëshironte të dukej në një moshë edhe më të madhe.
“Do të dukem si një film vizatimor. Do të kem grim. Do të dukem aq e re sa më lejojnë kirurgët e mi plastikë”, kishte deklaruar me shaka.
Dolly Parton(Foto: Jim Wright)
Por pas gjithë humorit, mesazhi i saj ishte më i thellë: për Parton, pamja e jashtme nuk ishte ajo që përcaktonte vlerën e një njeriu.
Parton kishte folur edhe për atë që besonte se e priste pas jetës.
Pas vdekjes së bashkëshortit të saj, Carl Dean, në mars 2025, pas gati 60 vitesh martesë, ajo kishte shprehur besimin se një ditë do të ribashkohej me të.
Në një episod të podcastit Dolly Parton’s America, ajo kishte folur për besimin e saj në jetën e përtejme dhe, me të njëjtin optimizëm që e karakterizonte, kishte imagjinuar edhe rolin e saj atje.
Ajo shpresonte se do të vazhdonte të këndonte, të shkruante këngë dhe madje të luante harpë në parajsë, duke bërë shaka se mund të bëhej pjesë e “grupit të engjëjve”.
“Nuk mendoj se ky është fundi im. Nuk mendoj se ky është fundi i ndonjërit prej nesh”, kishte thënë ajo.
Tashmë që Dolly Parton është ndarë nga jeta, këto fjalë tingëllojnë ndryshe.
Gruaja që për dekada të tëra i këndoi jetës, dashurisë, dhimbjes dhe shpresës, duket se kishte menduar prej kohësh edhe për ditën kur zëri i saj do të heshtte.
Por, siç besonte vetë Parton, ndoshta nuk ishte fundi.
Sepse ajo la pas mijëra këngë, histori, kujtime dhe një trashëgimi që vazhdon të jetojë përmes brezave. /Telegrafi/