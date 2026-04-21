"Nuk ka skenë për gjenocid", më shumë se 1,100 artistë bëjnë thirrje për bojkot të Eurovisionit
Më shumë se 1,100 artistë, përfshirë emra të famshëm si Massive Attack, Peter Gabriel, Roger Waters dhe Brian Eno, mbështesin bojkotin e Festivalit të Këngës në Eurovision për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit.
Në një letër të hapur të botuar sot nga iniciativa “Pa Muzikë për Gjenocidin”, nënshkruesit deklarojnë se e refuzojnë përdorimin e Eurosong për të zbutur dhe normalizuar gjenocidin, rrethimin dhe pushtimin brutal ushtarak të palestinezëve nga Izraeli.
Gjithashtu, nisma për Palestinë të lirë iu bashkua letrës së hapur të publikuar sot nga platforma “Pa Muzikë për Gjenocid”, nënshkruesit e së cilës bëjnë thirrje për bojkotimin e konkursit muzikor të Eurosong-ut dhe kundërshtojnë normalizimin e gjenocidit në Gaza, rrethimin dhe pushtimin brutal ushtarak të palestinezëve.
Muzikantët, përfshirë ish-fituesit e Eurovisionit Emmelie de Forest dhe Charlie McGettigan, thonë se "shprehin solidaritet me thirrjet palestineze ndaj transmetuesve publikë, interpretuesve, organizatorëve të bashkë-shikimit, ekipeve teknike dhe fansave për të bojkotuar Festivalin e Këngës në Eurovision" derisa organizatorët e konkursit ta ndalojnë Izraelin të marrë pjesë, për atë që një komision i pavarur hetimor i OKB-së e ka përshkruar si gjenocid në Gaza.
Pas asamblesë së 95-të të përgjithshme të organizatorëve të Festivalit të Këngës në Eurovision - Unionit Evropian të Transmetimeve (EBU), të mbajtur në Gjenevë dhjetorin e kaluar, ku anëtarët votuan për reforma, por nuk pezulluan stacionin radioteleviziv izraelit KAN, pesë stacione radiotelevizive evropiane u tërhoqën nga konkursi.
Muzikantët anembanë botës që mbështesin bojkotin, përfshirë njëzet e gjashtë muzikantë/grupe nga Kroacia, shkruajnë në një letër: "Ne mirëpresim tërheqjet parimore të stacioneve radiotelevizive spanjolle, irlandeze, islandeze, sllovene dhe holandeze, si dhe finalistët e shumtë të përzgjedhjeve kombëtare që janë zotuar të refuzojnë të marrin pjesë në Festivalin e Këngës në Eurovision. Ashtu si artistët dikur iu kundërvunë shtypjes në Afrikën e Jugut, ashtu qëndrojmë së bashku sot."
Pas asamblesë së përgjithshme të EBU-së, media izraelite zbuloi se Presidenti izraelit Isaac Herzog kishte nisur "një fushatë diplomatike intensive, njëmujore, që u zhvillua kryesisht prapa skenave", duke lobuar te transmetuesit evropianë për të mbështetur përfshirjen e Izraelit. Duke reaguar ndaj lajmit, José Pablo López, president i transmetuesit spanjoll RTVE, tha: "Izraeli ka manovruar në hije për muaj të tërë. Ajo që dukej të ishte një debat demokratik në Gjenevë nuk ishte gjë tjetër veçse një farsë e gatuar në zyra pas dyerve të mbyllura... Qeveria izraelite do të vazhdojë ta përdorë festivalin siç e sheh të arsyeshme".
Nënshkruesit e letrës theksuan se Herzog ishte "përmendur në parashtresën e Republikës së Afrikës së Jugut në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për nxitje të gjenocidit". Ndërkohë, Shoqata Ndërkombëtare e Ekspertëve të Gjenocidit ka deklaruar se Izraeli kreu gjenocid kundër palestinezëve në Gaza, dhe organizatat kryesore të të drejtave të njeriut, përfshirë Amnesty International, pajtohen me këtë.
EBU-ja e ndaloi shpejt Rusinë të merrte pjesë për shkak të pushtimit të Ukrainës në vitin 2022, duke deklaruar në atë kohë se "përfshirja e një përfaqësuesi rus në konkursin e këtij viti do të dëmtonte reputacionin e konkursit". Muzikantët theksojnë në letër se: "Megjithatë, më shumë se 30 muaj gjenocid në Gaza, së bashku me spastrimin etnik dhe grabitjen e tokës në Bregun Perëndimor të pushtuar, nuk konsiderohen si një arsye e mjaftueshme për të zbatuar të njëjtën politikë ndaj Izraelit".
Më shumë se një mijë nënshkrues të letrës bien dakord se: "ka momente në kohë kur pasiviteti dhe heshtja nuk janë opsione". Ata shtojnë: "Ne refuzojmë të heshtim ndërsa dhuna gjenocidale izraelite bëhet kolonë zanore dhe hesht jetët palestineze. Ndërsa fëmijët në burgjet izraelite vuajnë rrahje për këngën e tyre. Ndërsa pothuajse çdo skenë, studio, librari dhe universitet në Gaza është shndërruar në grumbuj rrënojash nën të cilët trupat e të vrarëve ende presin nxjerrjen dhe varrimin dinjitoz".
Iniciativa për një Palestinë të Lirë shton se për më shumë se dy vjet e gjysmë kemi qenë dëshmitarë publikë të relativizimit të krimeve izraelite përmes kulturës, shkencës, sportit, argëtimit, politikës dhe medias. Konkursi i Këngës në Eurovision është një konkurs, transmetimi i të cilit ndiqet nga mbi 160 milionë shikues dhe është e turpshme që këtë vit Izraeli do të marrë një vend në atë skenë për propagandë shtesë dhe për ta prezantuar veten si një shtet i civilizuar dhe kulturor, pavarësisht të gjitha krimeve dhe agresioneve që regjimi izraelit po kryen në të ashtuquajturën Lindje të Mesme. Duke transmetuar Konkursin e Këngës në Eurovision, Radiotelevizioni Kroat mbështet pjesëmarrjen e Izraelit dhe regjimin izraelit, dhe duhet ta thotë qartë: Nuk ka skenë për gjenocid! Bojkoti nuk synon vetë konkursin, por shfrytëzimin e tij nga regjimi i aparteidit izraelit.
Iniciativa u bën thirrje muzikantëve, grupeve muzikore dhe artistëve të tjerë që nuk e kanë nënshkruar letrën deri më tani, ta nënshkruajnë atë dhe të mos lejojnë që muzika, kultura dhe biznesi i spektaklit të përdoren për të promovuar dhe mbuluar krimet izraelite dhe aparteidin. /Telegrafi/