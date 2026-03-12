"Nuk je në tonalitet", Xuxi me kritika për Londrim Mekajn
Fituesi i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, Londrim Mekaj, ishte së fundmi i ftuar në emisionin e Meriton Mjekiqit.
Gjatë intervistës, ai rrëfeu për eksperiencën brenda shtëpisë së njohur dhe ndau me publikun planet dhe ëndrrat e tij për të ardhmen.
Si pjesë e traditës së emisionit, të ftuarit performojnë live në studio.
Londrimi nuk bëri përjashtim, duke kënduar këngët e tij të njohura, ‘Prek’ dhe ‘Maria’.
Megjithatë, performanca e tij muzikore tërhoqi vëmendjen e një ish-banori tjetër të dashur për publikun.
Xuxi, finalisti i tretë i edicionit të kaluar të BBVK, nuk ngurroi të japë një vlerësim të hapur.
Në Instagram, ai komentoi fituesin e këtij viti me fjalë të drejtpërdrejta dhe epike.
“Më fal vëlla ama s’je në tonalitet!!? As Meritoni me brr nuk mundet me të ndihmu?! Ama, je simpatik djalë", iu drejtua ai.
Komenti i Xuxit ka bërë xhiron e rrjetit dhe ka shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit. /Telegrafi/