“Nuk dua të dal”, Kristi në gjendje të rënduar, shpërthen në lot pas daljes nga muri i shtëpisë
Pak orë para nisjes së Prime-it, Kristi mori një vendim të papritur, duke dalë nga muri rrethues i shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5, veprim që ngjalli shumë pikëpyetje mbi situatën e tij.
Menjëherë pas këtij momenti, në shtëpi mbërriti një zarf i zi, ku njoftohej se Kristi ishte larguar nga loja.
Gjatë Prime-it të së shtunës, u zbulua se Kristi ishte shoqëruar nga sigurimi dhe ishte futur në shpellë, ku u përball me situatën e krijuar.
Në dhomën e rrëfimit, i prekur emocionalisht dhe me lot në sy, ai u shpreh: “Nuk dua të dal nga kjo shtëpi”. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals