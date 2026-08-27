Nora Isrefi merr vëmendjen me linjat trupore, ndërsa publikon fotografi provokuese me bikini nga pushimet në jug të Shqipërisë
Këngëtarja e njohur shqiptare, Nora Istrefi, ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve me disa fotografi të publikuara së fundmi në Instagram.
Interpretuesja e hitit “Le Mama” ka ndarë me fansat disa momente nga pushimet e saj në jug të Shqipërisë, duke zgjedhur të shijojë ditët e verës pranë bregdetit.
Në disa prej fotografive, Nora shfaqet me bikini, ndërsa ka vënë në pah format e saj trupore dhe paraqitjen në formë.
Me stilin dhe sigurinë që e karakterizon, këngëtarja ka dëshmuar edhe një herë se vazhdon të kujdeset për pamjen e saj, duke marrë vëmendjen e fansave në rrjetet sociale.
Komplimentet nuk kanë munguar në komentet e fotografive, ku ndjekësit kanë vlerësuar në veçanti linjat trupore dhe paraqitjen verore të artistes. /Telegrafi/
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