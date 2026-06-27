Njihuni me gruan e futbollistit të Gjermanisë e cila ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve
Kai Havertz po kalon një verë emocionuese. Pasi fitoi titullin e Premier League me Arsenalin, sulmuesi 27-vjeçar tani kërkon sukses me ekipin kombëtar gjerman në Kupën e Botës 2026.
Ndërsa popullariteti i tij rritet, rritet edhe kurioziteti i publikut për gruan që e shoqëron në udhëtimin e tij - gruan e tij Sophia Weber.
Kush është Sofia Weber?
Sophia Weber, zyrtarisht Sophia Havertz që nga korriku i vitit 2024, është një modele dhe influencuere gjermane.
Çifti është në një lidhje që nga viti 2018 dhe romanca e tyre filloi ndërsa Kai po ndërtonte karrierën e tij te Bayer Leverkusen. Ato njiheshin prej kohësh, pasi ishin rritur në të njëjtën lagje në Gjermani dhe ishin miq prej vitesh.
Marrëdhënia e tyre kaloi në heshtje nëpër ndryshime të mëdha në jetë. Kur Havertz u transferua në Chelsea, Sophia u transferua në Londër me të. Ajo ishte pranë tij ndërsa ai kaloi javë të tëra duke u rikuperuar nga një rast i rëndë i COVID-19. Pastaj erdhi transferimi në Arsenal, një qytet i ri dhe një kapitull i ri.
Kai i propozoi asaj në korrik 2023, menjëherë pas zhvendosjes së tij në veri të Londrës, dhe ata u martuan në një ceremoni private më 18 korrik 2024, të rrethuar nga familjarë dhe miq të ngushtë. Çifti më vonë ndau foto në mediat sociale, duke u dhënë fansave një pamje të festës.
Sofia lindi më 28 maj 2000 dhe u rrit në një familje tradicionale katolike në Gjermani, dhe ka theksuar se këto vlera janë ende të rëndësishme për të sot. Pavarësisht vëmendjes mediatike që merr nga martesa e saj me një nga futbollistët më të famshëm të Gjermanisë, ajo mbetet jashtëzakonisht e thjeshtë dhe diskrete.
Ajo ka ndërtuar një karrierë të suksesshme sipas kushteve të saj. Profili i saj në Instagram, @sophiaaemelia, ka mbi 500,000 ndjekës dhe ajo poston përmbajtje që lidhet me modën, udhëtimet dhe momente të herëpashershme nga jeta familjare.
Ajo ka bashkëpunuar me marka të ndryshme, përfshirë markën e modës Lunilou.
Çifti ka një djalë. Ata njoftuan shtatzëninë në nëntor 2024, dhe djali lindi në mars 2025. Ata ndanë një foto prekëse në rrjetet sociale të dy duarve që mbanin dorën e vogël të të porsalindurit. Çifti vendosi ta mbanin emrin e djalit të tyre privat në mënyrë që ai të mund të rritej larg syrit të publikut.