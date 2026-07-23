Ferran Torres shkaktoi një valë paniku pasi një video virale e tregoi atë duke balancuar valixhen që përmbante trofeun e Kupës së Botës sipër valixhes së tij të dorës, ndërsa po kthehej në shtëpi pas festimeve të Spanjës.

Çanta rrëshqiti kur sulmuesi i Barcelonës mori valixhen e tij, duke e bërë trofeun të binte në tokë dhe duke i lënë shikuesit të frikësuar për më të keqen.

Videoja u përhap shpejt në mediat sociale, me shumë njerëz që besonin se Trofeu origjinal i Kupës së Botës FIFA ishte dëmtuar.


Shqetësimi nuk zgjati shumë. Trofeu që ra ishte ‘kopja’ zyrtare e dhënë kampionëve pas finales, ndërsa Trofeu origjinal i Kupës së Botës prej 18 karatësh ari mbetet në zotërim të FIFA-s dhe përdoret vetëm për ceremoni zyrtare.

Ky zbulim e shndërroi momentin e tensionuar në një moment të lehtë, me tifozët që qeshën me aksidentin e Torres vetëm disa ditë pasi goli i tij në vazhdime kundër Argjentinës i siguroi Spanjës titullin e dytë të Kupës së Botës. /Telegrafi/

PërfaqësuesetKombëtarja e SpanjësFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app