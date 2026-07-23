Një video virale çmend tifozët, Ferran Torres duket se e theu trofeun e Kupës së Botës
Ferran Torres shkaktoi një valë paniku pasi një video virale e tregoi atë duke balancuar valixhen që përmbante trofeun e Kupës së Botës sipër valixhes së tij të dorës, ndërsa po kthehej në shtëpi pas festimeve të Spanjës.
Çanta rrëshqiti kur sulmuesi i Barcelonës mori valixhen e tij, duke e bërë trofeun të binte në tokë dhe duke i lënë shikuesit të frikësuar për më të keqen.
Videoja u përhap shpejt në mediat sociale, me shumë njerëz që besonin se Trofeu origjinal i Kupës së Botës FIFA ishte dëmtuar.
🔴👉 ¡Ups, se le cayó el premio! El delantero Ferran Torres protagonizó un momento cómico al dejar caer la réplica del trofeo de la Copa del Mundo 2026 tras ganar el título con España ⚽🏆🇪🇸#LoVíEnQuadratín #Mundial2026 #Deportes #España #FIFA pic.twitter.com/2S8hmUdl9I
— Quadratin_Hgo (@Quadratin_Hgo) July 22, 2026
Shqetësimi nuk zgjati shumë. Trofeu që ra ishte ‘kopja’ zyrtare e dhënë kampionëve pas finales, ndërsa Trofeu origjinal i Kupës së Botës prej 18 karatësh ari mbetet në zotërim të FIFA-s dhe përdoret vetëm për ceremoni zyrtare.
Ky zbulim e shndërroi momentin e tensionuar në një moment të lehtë, me tifozët që qeshën me aksidentin e Torres vetëm disa ditë pasi goli i tij në vazhdime kundër Argjentinës i siguroi Spanjës titullin e dytë të Kupës së Botës. /Telegrafi/