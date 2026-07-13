Një tortë është ndryshe nga të tjerat: Ke 10 sekonda për të zgjidhur enigmën
Një enigmë e re po tërheq vëmendjen në rrjetet sociale me sfidën: “Një tortë është ndryshe nga të tjerat – ke vetëm 10 sekonda për ta gjetur”.
Sfida teston aftësinë e vëzhgimit dhe përqendrimit, ndërsa mijëra përdorues po provojnë ta zgjidhin në kohë rekord.
Shumë prej tyre pretendojnë se përgjigjja nuk është aq e lehtë sa duket në shikim të parë.
A do të arrini ta zbuloni tortën ndryshe përpara se të mbarojnë 10 sekondat?
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