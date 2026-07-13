ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një enigmë e re po tërheq vëmendjen në rrjetet sociale me sfidën: “Një tortë është ndryshe nga të tjerat – ke vetëm 10 sekonda për ta gjetur”.

Sfida teston aftësinë e vëzhgimit dhe përqendrimit, ndërsa mijëra përdorues po provojnë ta zgjidhin në kohë rekord.

Shumë prej tyre pretendojnë se përgjigjja nuk është aq e lehtë sa duket në shikim të parë.

A do të arrini ta zbuloni tortën ndryshe përpara se të mbarojnë 10 sekondat?

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