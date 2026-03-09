Një qese me marihuanë dhe para të gatshme iu dhurua aksidentalisht një dyqani bamirësie në Zelandën e Re
Dy adoleshentë lanë gabimisht një çantë shpine me marihuanë dhe para të gatshme në një zonë dhurimesh jashtë një dyqani bamirësie në Zelandën e Re, dhe më pas u kthyen në panik për ta marrë çantën, tha policia të hënën.
Një vullnetar në dyqan vuri re një aromë të fortë përpara se ta hapte çantën dhe të gjente qese plastike me marihuanë që arrinin në 43.2 gramë dhe 3,700 dollarë të Zelandës së Re në kartëmonedha, tha policia e Zelandës së Re në një deklaratë.
Përdorimi i marihuanës për qëllime rekreative dhe shitja e drogës janë të paligjshme në Zelandën e Re. Disa përdorime mjekësore lejohen me recetën e mjekut, transmeton Telegrafi.
Policia tha se episodi ndodhi më 18 shkurt në rajonin Southland të Ishullit Jugor. Një zëdhënës nuk dha më shumë detaje mbi vendndodhjen e dyqanit për të mbrojtur stafin.
Djali dhe vajza e kishin lënë çantën jashtë dyqanit ndërsa prisnin që automjeti i tyre të servisohej në një punishte aty pranë, tha deklarata e policisë. Oficerët u thirrën pasi adoleshentët e shqetësuar u kthyen në dyqan.
Policia gjeti një pistoletë ajrore — të cilën personat nën 18 vjeç nuk mund ta posedojnë pa leje dhe mbikëqyrje nga të rritur — një skaner policie dhe më shumë para në makinën e adoleshentit.
Nuk është e paligjshme të kesh një skaner policie në Zelandën e Re, por shpërndarja ose veprimi mbi bazën e informacionit të dëgjuar është krim.
Policia nuk zbuloi detaje rreth ndonjë akuze me të cilën u përballën adoleshentët e arrestuar ose nëse ata ishin paraqitur në një gjykatë.
Zelanda e Re ka rregulla të rrepta në lidhje me atë që mund të raportohet nga çështjet para Gjykatës së të Rinjve, ku zakonisht dëgjohen çështjet e shkelësve të dyshuar nën 17 vjeç. /Telegrafi/