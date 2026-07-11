Një javë pas dasmës, Taylor Swift dhe Travis Kelce shfaqen në dasmën e ish-bashkëlojtarit të Chiefs
Taylor Swift dhe Travis Kelce bënë paraqitjen e tyre të parë publike si burrë e grua të premten.
Fituesja e çmimeve Grammy, 36 vjeçe, dhe ylli i NFL , gjithashtu 36 vjeç, morën pjesë në dasmën e ish-bashkëlojtarit të Kelce te Kansas City Chiefs, JuJu Smith-Schuster, vetëm një javë pasi ata vetë organizuan dasmën e tyre madhështore, me një kosto të raportuar prej 50 milionë dollarësh, në Madison Square Garden.
Çifti i sapomartuar ishte i pranishëm për të mbështetur Smith-Schuster, i cili u martua me partneren e tij Laura Kirk në hotelin Ritz-Carlton, Laguna Niguel, në Orange County të Kalifornisë, të premten.
Swift zgjodhi për këtë rast një fustan rozë pa rripa nga marka Markarian, me vlerë 4,115 dollarë, të cilin e kombinoi me buzëkuqin e saj karakteristik të kuq. Ndërkohë, Kelce dukej elegant me një kostum të zi.
Çifti i ri u fut në ceremoninë e dasmës duke mbajtur duart e njëri-tjetrit, ndërsa vazhdonin të shijonin lumturinë e tyre martesore.