Një burrë në Amerikë fiton lotarinë falë një gabimi
Një burrë nga Ohio tha se një gabim që bëri gjatë blerjes së biletës së tij të zakonshme të lotarisë Rolling Cash 5 çoi në fitimin e një xhekpoti prej 291,000 dollarësh.
Burri tha se kishte ndërmend të blinte bileta me numrat e tij të zakonshëm për shtatë ditë rresht, por aksidentalisht bleu një biletë me numrat e tij të zgjedhur dhe gjashtë bileta tjera.
Një nga biletat fitoi çmimin prej 291,000 dollarësh.
“Ndonjëherë një gabim është mjaft i favorshëm", tha lojtari. /Telegrafi/
