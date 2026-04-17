Nissan vazhdon "ofensivën", dy modele të reja po vijnë
Mund të thuhet se ka qenë një javë e ngjeshur për Nissan-in.
Përveç paralajmërimeve për rikthimin e Xterra-s dhe prezantimit të një Juke elektrik, prodhuesi i veturave prezantoi edhe modelet e ardhshme Skyline dhe Rogue.
Java nuk ka mbaruar ende dhe, me Panairin e Automobilave në Pekin që po afron, ka edhe më shumë për të ardhur.
Në vend që të paraqesë modele të tjera prodhimi, paralajmërimi më i ri përqendrohet në dy koncepte.
Nissan nuk thotë shumë për asnjërën prej tyre, por mund të supozohet me siguri se një prej tyre është padyshim më interesant.
Është qartësisht një veturë fuoristradë me goma të forta për të gjitha terrenet.
Është e vështirë të thuhet se çfarë e fuqizon konceptin, por pritet një formë e elektrifikimit, qoftë një hibrid plug-in ose një automjet elektrik i plotë. /Telegrafi/