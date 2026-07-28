Nicole Kidman nuk e lejoi regjisorin të hiqte skenën ku urinon mbi një koleg: Shkaktoi një sërë reagimesh
Nicole Kidman deklaroi se nuk e lejoi regjisorin Lee Daniels të hiqte një nga skenat më kontroverse nga filmi "The Paperboy", i cili u realizua në vitin 2012.
Kidman luajti Charlotte Bless, një grua të fiksuar pas të burgosurve të dënuar me vdekje, në këtë film erotik. Ajo u shfaq gjithashtu përkrah Zac Efron, Matthew McConaughey, John Cusack dhe David Oyelowo.
Skena që shkaktoi reagimin më të madh ishte kur personazhi i Kidman ndihmon Jack Jansen, të luajtur nga Efron, pasi ai pickohet nga një kandil deti. Charlotte urinoi mbi të para notarëve të mbledhur për t'i lehtësuar dhimbjen. Kjo skenë, sipas organizatorëve dhe pjesëmarrësve në projektin filmik, është xhiruar pa efekte speciale.
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Më vonë Daniels pranoi se u ndje në siklet gjatë montazhit dhe mendoi ta hiqte skenën nga versioni i filmit i destinuar për premierën në Kanë. Ai gjithashtu deklaroi se e gjeti shumë eksplicite.
Kidman nuk e kishte të njëjtin mendim me të, kështu që ajo i kujtoi se ai këmbënguli që skena të filmohej. Ajo ndjeu se tani që puna kishte mbaruar, nuk duhej të hiqte dorë nga vendimi i saj.
Këmbëngulja e saj pati sukses dhe skena mbeti pjesë e filmit, i cili u shfaq premierë në Festivalin e Filmit në Kanë në vitin 2012. Kidman i përkushtohet gjithashtu roleve të saj përmes punës, kështu që ajo iu nënshtrua transformimeve të mëdha fizike për disa prej tyre dhe madje praktikoi shkrimin me dorën e djathtë për një rol, edhe pse është mëngjarash. /Telegrafi/