Nga robotë deri te meteoritët – gjërat më të çuditshme të gjetur në bagazhet nëpër aeroportet amerikane gjatë vitit 2025
Disa nga sendet më të pazakonta të gjetura në bagazhet e humbura dhe të pakërkuara vitin e kaluar përfshinin një robot, një gju bionik, një meteorit dhe një kostum bletarie, thuhet në një raport të ri.
Unclaimed Baggage, i vetmi shitës i autorizuar i bagazheve të humbura në Shtetet e Bashkuara, publikoi raportin e saj të tretë vjetor, një llogari të sendeve të humbura ose të braktisura nga udhëtarët vitin e kaluar.
Gjetjet më të pazakonta nga raporti përfshijnë një njësi robotike të montuar plotësisht "që përmban nyje të artikuluara plotësisht, motorë elektrikë, instalime elektrike dhe komponentë kontrolli".
Një tjetër pjesë e pazakontë e inxhinierisë mekanike ishte një nyje protetike gjuri me energji me një motor të integruar, kontrolle elektronike dhe strehim metalik, transmeton Telegrafi.
"Kur u gjet, modeli ishte ende në fazat e provës online, duke treguar testime klinike ose përdorim në fazën e hershme", thuhet në raport.
Disa nga sendet e tjera të çuditshme në raport përfshijnë një set të plotë me grila diamanti 10 karatësh, një fragment nga një meteorit që ra në Tokë në vitin 1576, një shufër ari të pastër prej 1 ons nga The Perth Mint në Australi, një set të ngjashëm shpatash samurai, një kostum të plotë bletarie, një set shkopinjsh golfi të veshur me ar dhe një didgeridoo të bërë nga druri i tikut.
Gjetje të tjera të çuditshme të dukshme përfshinin shkumë dreri të taksidermizuar, një çantë bretkose, një bajonetë të Ushtrisë Amerikane para Luftës së Parë Botërore, një patë gjigante të mbushur, një ekzemplar kockash të gjata, një çantë armadillo, një kuti me 12 sardele, një skelet të rremë, një valixhe plot me helm për minjtë dhe një papion me pendë.
Raporti tha se sendet më të zakonshme të gjetura në vitin 2025 përfshinin artikuj veshjesh, bizhuteri, telefona celularë, këpucë, aksesorë pajisjesh, kufje, pallto, tableta dhe libra. /Telegrafi/
