Nga Gjermania te Brazili – 10 dështimet më të mëdha të Kupës së Botës 2026
Botërori 2026 ka dhuruar surpriza të mëdha, rezultate të papritura dhe eliminime që pak kush i kishte parashikuar. Ndërsa skuadrat që kanë mbërritur në çerekfinale mund ta konsiderojnë turneun të pranueshëm, ka kombëtare që largohen me një ndjenjë të thellë zhgënjimi.
Bazuar në raportin mes pritshmërive dhe asaj që treguan në fushë, këto janë 10 kombëtaret që dështuan më së shumti në Kupën e Botës 2026.
10. Republika Çeke
Askush nuk priste mrekulli nga çekët, por në një grup të konsideruar të kalueshëm, kualifikimi në fazën me eliminim direkt ishte objektivi minimal.
Megjithatë, ata e mbyllën fazën e grupeve me vetëm një pikë dhe ishin ndër skuadrat që prodhuan futbollin më pak tërheqës të turneut.
Pas eliminimit, Patrik Schick i dha fund karrierës me kombëtaren në moshën 30-vjeçare, ndërsa trajneri Miroslav Koubek dha dorëheqjen, duke akuzuar mediat për një fushatë të padrejtë kundër tij.
9. Skocia
Edhe pse ndodhej në një grup të vështirë me Brazilin dhe Marokun, Skocia pritej të siguronte të paktën një vend si një nga të tretat më të mira.
Megjithatë, skuadra e Steve Clarke nuk ia doli dhe regjistroi eliminimin e 13-të radhazi në fazën e grupeve të një turneu madhor.
Pavarësisht atmosferës fantastike që krijuan tifozët në SHBA, paraqitjet në fushë nuk ishin në të njëjtin nivel.
8. Ekuadori
Botërori i Ekuadorit ishte plot kontraste. Fitorja ndaj Gjermanisë krijoi optimizëm, por paraqitjet ndaj Bregut të Fildishtë dhe Curaçaos lanë shumë për të dëshiruar.
Në fund, skuadra u eliminua nga Meksika dhe trajneri Sebastian Beccacece dha dorëheqjen, duke i dhënë fund një aventure zhgënjyese.
7. Brazili
Fakti që Brazili nuk konsiderohej favorit përballë Japonisë tregon shumë për nivelin e pritshmërive ndaj skuadrës së Carlo Ancelottit.
"Seleçao" nuk arriti të bindte në asnjë ndeshje të madhe dhe u eliminua nga Norvegjia në fazën e 1/16-ës. Ishte eliminimi i parë i Brazilit në këtë fazë të Botërorit që nga viti 1990.
Lotët e Neymarit, kritikat nga legjendat e futbollit brazilian dhe pikëpyetjet mbi projektin e Ancelottit përmbledhin turneun e pesë herë kampionëve të botës.
6. Holanda
Analisti gjerman Joachim Klement kishte parashikuar Holandën si fituese të Botërorit, pasi modeli i tij kishte rezultuar i saktë në tre edicionet e fundit.
Megjithatë, skuadra e Ronald Koeman u eliminua që në raundin e parë me eliminim direkt nga Maroku.
Edhe pse nuk humbi asnjë ndeshje në kohën e rregullt, kjo nuk mjaftoi për të shmangur një tjetër zhgënjim të madh.
5. Portugalia
Portugalia ishte një nga skuadrat më të komentuara të këtij Botërori, kryesisht për shkak të pjesëmarrjes së fundit të Cristiano Ronaldos në Kupën e Botës.
Eliminimi dramatik nga Spanja me gol në minutat shtesë nuk konsiderohet turp, por skuadra e Roberto Martinez nuk arriti të bindte në asnjë përballje të rëndësishme. Përveç suksesit ndaj Uzbekistanit, paraqitjet ishin larg pritshmërive.
4. Koreja e Jugut
Në Korenë e Jugut, eliminimi në fazën e grupeve u konsiderua një katastrofë kombëtare.
Presidenti Lee Jae-myung kërkoi hetim për dështimin e kombëtares, ndërsa trajneri Hong Myung-bo u përball me kritika të ashpra nga tifozët dhe mediat.
Humbja ndaj Afrikës së Jugut mbetet një nga surprizat më të mëdha të turneut.
3. Uruguai
Uruguai zhvilloi një Botëror shumë nën pritshmëri, i shoqëruar me polemika dhe rezultate zhgënjyese.
Gabimet e Fernando Muslerës, tensionet që përfshinë Marcelo Bielsan dhe paraqitjet e dobëta të yjeve si Federico Valverde dhe Darwin Nunez bënë që skuadra të mos arrinte objektivat. Lëndimi i Manuel Ugarte vetëm sa e përkeqësoi situatën, ndërsa në fund Bielsa dha dorëheqjen.
2. Turqia
Pak kush mund ta imagjinonte që Turqia do të ishte një nga skuadrat e para që do t'i jepte lamtumirën Botërorit.
Pritshmëritë ndaj ekipit të Vincenzo Montellas ishin shumë të larta, por rezultatet nuk i justifikuan aspak.
Edhe pse skuadra reagoi në ndeshjen ndaj SHBA-së, ishte tepër vonë për të shpëtuar kualifikimin.
Montella mbeti në detyrë, ndërsa Federata premtoi ndryshime të rëndësishme në skuadër.
1. Gjermania
Dështimi më i madh i Botërorit 2026 i takon Gjermanisë.
Eliminimi nga Paraguai në fazën e 1/16-ës konsiderohet surpriza më e madhe e turneut.
Skuadra e Julian Nagelsmann nuk arriti të gjejë identitetin e lojës dhe performancat ishin shumë larg nivelit që pritej nga katër herë kampionët e botës.
Megjithatë, ky dështim solli edhe një zhvillim të rëndësishëm: rikthimin e Jurgen Kloppit në krye të kombëtares gjermane.
Tashmë, shpresat janë që ai të ndërtojë një projekt të ri me synim rikthimin e Gjermanisë në elitën e futbollit botëror përpara Euro 2028. /Telegrafi/