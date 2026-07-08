Dështimet më të mëdha të Kupës së Botës: Nga Brazili në 1930 deri në Turqi në vitin 2026
Çdo Kupë Bote ka skuadra emocionuese dhe skuadra jo-favorite që i tejkalojnë shumë pritjet - skuadra si Koreja e Veriut në vitin 1966, Bullgaria në vitin 1994 ose Maroku në vitin 2022. Është një nga gjërat më të mira të Kupës së Botës.
Por prapëseprapë, asgjë nuk krahasohet me të parit arrogancën e një favoriti para turneut të shembet para syve të të gjithë botës dhe sulmuesin e tyre yll të qajë me të madhe si një fëmijë që sapo është shtyrë në një gropë me rërë pasi vendi i tyre është eliminuar në fazat e grupeve nga një ekip hidraulikësh.
Le t’i hedhim një vështrim gjigantëve të eliminuar: ekipeve që shkuan në Kupën e Botës duke shpresuar dhe besuar se mund ta fitonin gjithçka, por që u larguan para kohe dhe, mundësisht për pak më shumë emocion, në mënyrën më poshtëruese të mundshme.
1930 — Nisja e gabuar e Brazilit si fuqi e Kupës së Botës
Brazili ishte një nga favoritët para Kupës së parë të Botës, por u eliminua që në fazën e grupeve pas humbjes 2-0 ndaj ish-Jugosllavisë. Fitorja 4-0 ndaj Bolivisë nuk mjaftoi për kualifikim, duke shënuar një nga dështimet më të mëdha në historinë e hershme të turneut. Edhe Paraguai, nën-kampion i Amerikës së Jugut, zhgënjeu duke u eliminuar pas humbjes ndaj SHBA-së.
1934 — Argjentina e gatshme për të bërë diçka në Itali
Argjentina mbërriti në Itali si një nga favoritët, por u eliminua menjëherë pas humbjes 3-2 ndaj Suedisë në raundin e parë. Edhe Brazili dështoi sërish, duke humbur ndaj Spanjës në ndeshjen hapëse, ndërsa asnjë nga dy përfaqësueset e Amerikës së Jugut nuk arriti të fitonte një takim.
1938 — Gjermania, Anschluss dhe një eliminimi i hershëm
Pas aneksimit të Austrisë, Gjermania konsiderohej pretendente serioze, por u eliminua nga Zvicra pas një barazimi dhe një ndeshjeje përsëritëse. Ndërkohë, Rumania pësoi një eliminim befasues nga Kuba, një tjetër rezultat që tronditi turneun.
1950 — Mbretërit anglezë u poshtëruan nga SHBA-ja
Anglia debutoi në Kupën e Botës si një nga skuadrat më të forta të kohës, por humbja historike 1-0 ndaj SHBA-së i kushtoi eliminimin në fazën e grupeve. Ndërkohë, Brazili, që shihej si favoriti kryesor pas largimit të anglezëve, humbi finalen ndaj Uruguait në një nga surprizat më të mëdha të futbollit.
1954 — 'Magjarët Magjikë' të Hungarisë dështojnë në pengesën e fundit
Hungaria e Ferenc Puskas dominoi futbollin botëror dhe mbërriti në finale si favorite absolute, por humbi 3-2 ndaj Gjermanisë Perëndimore pasi kishte krijuar epërsi 2-0. Për shumëkënd, kjo mbetet dështimi më i madh i një skuadre që konsiderohej pothuajse e pamposhtshme.
1958 dhe 1962 — Pritja e gjatë e Argjentinës për futbollin me eliminim direkt
Argjentina, kampione e Amerikës së Jugut, pritej të shkëlqente në vitin 1958, por përfundoi e fundit në grup, ndërsa edhe në vitin 1962 u eliminua sërish në fazën e grupeve. Kështu, Albiceleste kaloi plot 36 vjet pa arritur të fitonte një ndeshje me eliminim direkt në Kupën e Botës, ndërsa edhe Spanja, Hungaria dhe ish-Bashkimi Sovjetik ishin ndër zhgënjimet e mëdha të asaj periudhe.
1966 — Eliminimi i vetëm i Brazilit në raundin e parë që nga viti 1930
Brazili, kampion në fuqi dhe favorit për trofeun, u eliminua në fazën e grupeve pas humbjeve ndaj Hungarisë dhe Portugalisë, ndërsa Pele u bë objekt i faulleve të shumta. Italia gjithashtu u largua herët pas humbjes sensacionale ndaj Koresë së Veriut.
1970 — Shpërbërja e Çekosllovakisë pas shpresave të mëdha
Çekosllovakia, finaliste e Kupës së Botës 1962, humbi të tre ndeshjet e grupit dhe përfundoi e fundit, duke zhgënjyer plotësisht pritjet. Edhe Anglia nuk arriti të mbrojë statusin e saj, duke u eliminuar në çerekfinale.
1974 — Rënia e Italisë
Italia shkoi në Gjermani si një nga favoritët kryesorë, por u eliminua që në fazën e grupeve pas humbjes ndaj Polonisë. Edhe Uruguai, kampion i Amerikës së Jugut, e mbylli turneun në fund të grupit të tij.
1978 — Gjermania Perëndimore po shuhet
Gjermania Perëndimore, kampione në fuqi, nuk arriti të kalonte fazën e dytë të grupeve dhe u largua shumë më herët se pritej. Edhe Spanja dhe Skocia nuk përmbushën pritjet, duke zhgënjyer në Argjentinë.
1982 — Pengimi i Argjentinës
Argjentina, kampione në fuqi dhe me Diego Maradonën në skuadër, u eliminua në fazën e dytë të grupeve pas humbjeve ndaj Italisë dhe Brazilit. Edhe Spanja si vendase nuk arriti të justifikonte pritjet e larta.
1986 — Ëndrra e Portugalisë shkatërrohet
Portugalia nisi turneun me fitore ndaj Anglisë, por humbjet ndaj Polonisë dhe Marokut i kushtuan eliminimin në fazën e grupeve. Një skuadër që pritej të bënte histori e mbylli aventurën shumë më herët se parashikimet.
1990 — Lufta e Suedisë
Suedia, që kishte impresionuar në kualifikuese, humbi të tre ndeshjet dhe u eliminua pa asnjë pikë. Edhe Bashkimi Sovjetik e mbylli para kohe pjesëmarrjen e fundit në historinë e tij në Kupën e Botës.
1994 — Kolumbia dhe fituesit e kupës u eliminuan
Kolumbia konsiderohej një nga skuadrat më premtuese të turneut, por përfundoi e fundit në grup pas dy humbjeve. Gjermania, kampione në fuqi, u eliminua në çerekfinale nga Bullgaria në një prej surprizave më të mëdha të Botërorit.
1998 — Spanja dështon të përmbushë objektivat
Spanja mbërriti si favorite për të fituar grupin, por humbja ndaj Nigerisë dhe rezultatet e tjera e lanë jashtë fazës eliminatore. Gjermania gjithashtu zhgënjeu, duke u mposhtur bindshëm nga Kroacia në çerekfinale.
2002 — Dështimi i Francës
Franca, kampione e botës dhe e Evropës, përjetoi një katastrofë duke u eliminuar pa fitore dhe pa shënuar asnjë gol. Edhe Argjentina, Portugalia dhe Italia dështuan, por eliminimi i francezëve mbeti goditja më e madhe e turneut.
2006 — Premtimi holandez dhe dështimi
Holanda kishte një skuadër plot yje dhe pritej të luftonte për trofeun, por u eliminua në 1/8-tën e finales nga Portugalia në ndeshjen e famshme "Beteja e Nurembergut". Republika Çeke dhe Serbia e Mali i Zi ishin gjithashtu ndër zhgënjimet e Botërorit.
2010 — Turpi italian
Italia dhe Franca, finalistet e vitit 2006, u eliminuan që në fazën e grupeve. Kampionët italianë nuk fituan asnjë ndeshje dhe përfunduan të fundit në grup, në një nga mbrojtjet më të dobëta të titullit në histori.
2014 — Seria e tmerrshme e Spanjës
Spanja, kampione në fuqi dhe favorite për trofeun, u eliminua pas humbjeve të rënda ndaj Holandës dhe Kilit. Brazili gjithashtu përjetoi një poshtërim historik me humbjen 7-1 ndaj Gjermanisë në gjysmëfinale.
2018 dhe 2022 — Problemet e shumta të Gjermanisë
Gjermania u eliminua në fazën e grupeve në dy Botërorë radhazi, diçka e paprecedentë për një nga kombëtaret më të suksesshme. Edhe Spanja dhe Belgjika zhgënjyen, duke mos arritur të përmbushnin pritjet në dy turnetë e fundit.
Turqia 2026 — Turqit dështojnë fort
Turqia u konsiderua një nga "kuajt e errët" të Kupës së Botës 2026, por u eliminua pas humbjeve ndaj Australisë dhe Paraguait. Pavarësisht 62 gjuajtjeve dhe dominimit në lojë, skuadra nuk shënoi asnjë gol në dy ndeshjet e para, ndërsa fitorja 3-2 ndaj SHBA-së në takimin e fundit erdhi vetëm për statistikë, pasi eliminimi ishte vulosur tashmë. /Telegrafi/