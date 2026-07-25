Nga edicioni i parë deri te rikthimi i fundit, performancat e Dua Lipës në Sunny Hill Festival
Dua Lipa ka qenë pjesë e Sunny Hill Festival që nga themelimi i tij, jo vetëm si artiste, por edhe si bashkëthemeluese e festivalit së bashku me Dukagjin Lipën.
Që nga viti 2018, ajo është ngjitur tri herë në skenën e festivalit në Prishtinë, duke qenë një nga emrat më të rëndësishëm në historinë e tij.
Paraqitja e saj e parë ishte në edicionin inaugurues të vitit 2018, i mbajtur në Parkun e Gërmisë.
Në atë edicion, Dua Lipa ishte një nga artistet kryesore, përkrah emrave si Martin Garrix dhe Action Bronson, duke shënuar nisjen e një festivali që më vonë do të kthehej në ngjarjen më të madhe muzikore në Kosovë.
Pas ndërprerjes së festivalit gjatë viteve 2020 dhe 2021 për shkak të pandemisë COVID-19, Dua Lipa u rikthye në skenën e Sunny Hill në vitin 2022.
Edicioni i atij viti u zhvillua në Prishtinë, ndërsa festivali pati edhe një edicion të veçantë në Tiranë gjatë të njëjtit muaj.
Artistja performoi sërish në Sunny Hill Festival në vitin 2025, këtë herë në Sunny Hill Festival Park, duke u rikthyer si një nga emrat kryesorë të programit.
Kjo ishte paraqitja e tretë e saj në festival që nga krijimi i tij, duke forcuar edhe më tej lidhjen mes artistes dhe ngjarjes që ajo bashkëthemeloi. /Telegrafi/