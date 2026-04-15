Neymar flet për të ardhmen mes spekulimeve për MLS
E ardhmja e sulmuesit brazilian Neymar mbetet e paqartë, në një kohë kur raportimet për një transferim të mundshëm në Major League Soccer po shtohen.
Sipas burimeve të ndryshme, Cincinnati është një nga klubet që po monitorojnë situatën e tij.
Ylli brazilian, i cili u rikthye te Santos në janar të vitit 2025, ka shfaqur formë të mirë gjatë kësaj periudhe, duke realizuar 15 gola dhe duke kontribuar me shtatë asistime në 38 paraqitje.
Megjithatë, me kontratën që përfundon në dhjetor të këtij viti, pasiguria mbi vazhdimësinë e tij në klub mbetet e lartë.
Pas barazimit të Santos ndaj Recoleta, Neymar foli shkurtimisht për spekulimet që lidhen me të ardhmen e tij: “Sinqerisht, nuk e di. Kam kontratë me Santos deri në fund të vitit dhe synoj ta respektoj atë”, deklaroi ai.
Takimi u karakterizua edhe nga një incident me një tifoz në stadiumin Vila Belmiro, ku lojtari reagoi pas një komenti fyes ndaj tij.
Në reagimin pas ndeshjes, Neymar sqaroi se kritikat për paraqitjen në fushë janë të pranueshme, por jo sulmet me natyrë personale. /Telegrafi/