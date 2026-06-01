Nevojitet “mbrojtje shumë më e mirë” për të shmangur dronët rusë, thotë ish-zytari rumun i NATO-s
Ish-zëvendëssekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Mircea Geoană, tha se Europa kishte nevojë për mbrojtje shumë më të mira për t’u mbrojtur nga dronët.
Dhe reagimi i tij vjen pasi qyteti rumun i Galațit ende jeton në një gjendje "shoku" pas një ndërhyrjeje nga një dron rus që mbante eksplozivë të premten.
Në fund të javës së kaluar, një mjet ajror pa pilot u përplas në një ndërtesë banimi në qytetin portual juglindor rumun pranë kufirit me Ukrainën, duke shkaktuar një zjarr dhe duke plagosur dy persona.
Qeveria rumune fajësoi Moskën për incidentin dhe shpalli konsullin rus në Konstanca person non grata ndërsa mbylli konsullatën, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Në javët e fundit, disa dronë kanë hyrë në hapësirën ajrore evropiane, duke shkaktuar shqetësim në të gjithë Baltikun. Megjithatë, ky është incidenti i parë në të cilin rumunët janë plagosur.
"Shoku i ndërhyrjes dhe shpërthimit rus në një bllok apartamentesh në Galați është ende këtu me ne", tha Geoană në komentet për programin Europe Today të Euronews të hënën.
“Galați është një qytet i madh, një qytet industrial në Danub. Në anën tjetër të lumit, ndodhet Ukraina dhe Rusia po sulmon vazhdimisht infrastrukturën në anën ukrainase”, tha ai.
Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka pranuar “fajin” për rrëzimin e dronit, ndërsa zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev, nënvizoi se më shumë dronë do të vazhdojnë të enden në qiellin evropian.
“Gjumi i qetë ka mbaruar”, tha ai.
“Shqetësimi” brenda Bukureshtit ishte grumbulluar gjatë më shumë se katër viteve të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia për shkak të afërsisë së vendit me fushën e betejës, tha Geoană, i cili shërbeu brenda niveleve të larta të NATO-s midis viteve 2019 dhe 2024.
Ai shërbeu gjithashtu si ministër i Jashtëm rumun nga viti 2000 deri në vitin 2004.
Një avion luftarak rumun i Misionit të Policisë Ajrore Baltike të NATO-s rrëzoi me sukses një dron të humbur që hyri në hapësirën ajrore të Estonisë më 19 maj.
I pyetur pse kjo nuk ndodhi në Rumani të premten, Geoană tha se ushtria nuk "kishte kohë ose hapësirë të mjaftueshme për të qëlluar".
Ministria e Mbrojtjes e Rumanisë ngriti dy avionë luftarakë F-16 për t'iu përgjigjur avionit, megjithatë Gjenerali i Rumanisë Gheorghe Maxim tha se forcat nuk kishin kohë të mjaftueshme - vetëm katër minuta - për ta rrëzuar atë.
Dhe incidenti ka nënvizuar më tej nevojën që NATO të pajiset më mirë kundër formës së luftës moderne që ndodh në lartësi të ulët, tha Geoană.
"Ne duhet të bëjmë një përpjekje shumë më të mirë për të gjetur llojin e duhur të mbrojtjes ajrore dhe raketore për NATO-n në përgjithësi", shpjegoi ai.
"Për lartësi të mesme dhe të madhe, le të themi se ka disa gjëra në vend: raketa Patriot, gjëra F-16, operacione F-35 të NATO-s"."Për këto gjëra në lartësi të ulët... mund t'i blini, e vetmja gjë është që duhet të vendosni prioritetet tuaja të duhura në vendin e duhur". /Telegrafi/