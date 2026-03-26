Netanyahu: Vrasja e komandantit të marinës së Gardës Revolucionare iraniane ishte punë ekipore SHBA-Izrael
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se vrasja e komandantit të marinës së IRGC ishte "një shembull tjetër i bashkëpunimit midis nesh dhe mikut tonë, SHBA-së".
Sot u raportua se Izraeli kishte vrarë komandantin e marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Iraniane, Alireza Tangsiri.
Izraeli pretendoi se ai kishte mbikëqyrur mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Telegrafi.
Kush ishte Alireza Tangsiri, shefi i marinës së Gardës Revolucionare të Iranit, që Izraeli pretendon se e ka vrarë?
Duke folur për sulmin, forcat izraelit thanë se një drejtor i inteligjencës së marinës së IRGC, Behnam Rezaei, u vra gjithashtu në sulm.
Përfshirja e supozuar e SHBA-së vjen ndërsa Trump tha se Irani "duhet të bëhet serioz së shpejti" me bisedimet. Irani ende nuk ka komentuar mbi pretendimet. /Telegrafi/
