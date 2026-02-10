“Nëse nuk shënonte, Messi nuk ishte i lumtur”, flet ish-bashkëlojtari i argjentinasit te Barcelona
Lionel Messi duhej të “shënonte gjithë kohën” te Barcelona, përndryshe “nuk ishte i lumtur”, ka zbuluar një ish-shok skuadre i yllit argjentinas.
Fituesi i Kupës së Botës, Samuel Umtiti, ka punuar me tetë herë fituesin e Topit të Artë te Camp Nou dhe ka qenë dëshmitar i afërt i asaj lëvizjeje të pandalshme që e ngre një nga më të mirët në botë në majën e futbollit global.
Umtiti u transferua te Barcelona në vitin 2016 dhe qëndroi në Katalonjë deri në fund të periudhës së Messit te Barça, në vitin 2021. Ai pa nga afër yllin e madh të gjithësecilit se si shënonte të paktën 30 gola në pesë sezone radhazi – duke kaluar edhe shifrën e 50 golave në disa prej tyre.
“Si person, ai është i shkëlqyer. Kupton se edhe nëse ke fituar gjithçka, është e kotë të besosh se je superior. Ka vetëm një të tillë, është Leo”.
“Në të gjitha nivelet. Vetëm ai është në gjendje të fitojë një ndeshje, dhe shumë pak mund ta bëjnë këtë”.
“Nëse fitonim 4-0 dhe ai nuk shënonte, nuk ishte i lumtur. Në kokën e tij, ishte e qartë: duhej të shënonte gjithë kohën. Ky është shenja e të mëdhenjve”.
Umtiti, i cili fitoi Kupën e Botës në 2018 duke qenë ende pjesë e Barcelonës, shtoi se çfarë e bën Messin të veçantë dhe magjik.
“Ai është një vrasës para portës. Dinte saktësisht kur të shpejtonte dhe kur të ngadalësonte ritmin e lojës. Ai gjithmonë shikon majtas dhe djathtas, kontrollon pozicionimin e të gjithëve”.
“Ai gjithmonë ka një avantazh në kohë. Nuk ka recetë për ta mbrojtur Leon, ai është i paparashikueshëm”, ka deklaruar Umtiti./Telegrafi/