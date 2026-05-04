Nëse kaloni mbi këtë urë, mund të shihni katër shtete njëkohësisht
Ka disa ura mjaft mbresëlënëse në të gjithë botën.
Por ka një që mund të jetë më mbresëlënëse nga të gjitha, pasi u lejon vizitorëve të shohin katër vende njëherësh.
Ura Kazungula mund të mos jetë struktura më e bukur e projektuar në botë, por pozicionimi i saj mbi lumin Zambezi, e bën një nga më interesantet.
Ura është 923 m e gjatë dhe 18.5 m e gjerë.
Megjithatë, ajo që e bën të veçantë është se, ndërsa lidh Zambian dhe Botsvanën, ka dy vende të tjera në të dyja anët, Namibinë dhe Zimbabven.
Ura u projektua për të akomoduar kalime kufitare komplekse midis dy vendeve, ndërkohë që është shumë pranë dy vendeve të tjera.
Kjo do të thotë që ata që përdorin urën mund të shohin njëkohësisht Botsvanën, Namibinë, Zambian dhe Zimbabven.
Hartat tregojnë se kjo zonë është pika e vetme katërkëndëshe në botë, që do të thotë se është vendi i vetëm ku takohen katër vende.
Kjo njihet si pika katërkëndëshe Kazungula, ku Botsvana, Namibia, Zambia dhe Zimbabve takohen të gjitha në mes të lumit Zambezi. /Telegrafi/