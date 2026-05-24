Ariu i zi “i bie ziles” së derës në New Jersey, kamera kap momentin
Një banor i New Jerseyt ndau pamjet e një ariu të zi që i afrohej kamerës së ziles së derës dhe e aktivizonte atë me hundën e tij.
Kamera e ziles së derës së Naomi Kuren në shtëpinë e saj në Sparta, Qarku Sussex, po regjistronte kur një çift arinjsh vizituan pronën e saj në fillim të këtij muaji.
Pamjet tregojnë një nga arinjtë që ngjitet në verandë dhe aktivizon zilen e derës me hundë.
Dy arinjtë përfundimisht u larguan, pa iu hapur dera.
Organizata e Peshkimit dhe Jetës së Egër të New Jersey tha se janë raportuar raste të shikimit të arinjve të zinj në të 21 qarqet e shtetit.
Banorëve u kërkohet të parandalojnë takimet me kafshët duke siguruar ushqim, mbeturina dhe çdo aromë që mund t'i joshë ato. /Telegrafi/