Lejleku mashkull ngordh, femra e vetme me të vegjlit - fqinjët ndërhyjnë për ta ushqyer
Një histori prekëse është bërë virale në rrjetet sociale, pasi një lejlek femër ka mbetur e vetme me zogjtë e saj pas ngordhjes së lejlekut mashkull.
Sipas raportimeve, mashkulli i çiftit ka ngordhur, duke e lënë femrën të kujdeset e vetme për të vegjlit.
Situata është bërë e vështirë, pasi zogjtë ishin ende shumë të vegjël dhe nuk mund të liheshin pa mbikëqyrje, çka e pengonte nënën të largohej për të kërkuar ushqim.
Në mungesë të ndihmës tjetër, fqinjët e zonës kanë ndërhyrë në mënyrë të pazakontë, duke e ushqyer lejlekun femër nga ballkoni i një ndërtese, përmes një shkopi të gjatë që përdorej për t’i dërguar ushqim.
Pamjet dhe historia kanë tërhequr vëmendje të madhe në internet, duke u përshkruar si një shembull i rrallë i kujdesit dhe solidaritetit njerëzor ndaj kafshëve në vështirësi. /Telegrafi/