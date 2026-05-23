Qielli mbi Australi ndriçohet nga një meteor "i gjelbër"
Qielli i mbrëmjes mbi Uellsin e Ri Jugor, Australi, u ndriçua për pak kohë nga një meteor që shkaktoi një shkëndijë të ndritshme.
Topi i zjarrtë u vu re nga shumë dëshmitarë në Sydney, Canberra dhe në të gjithë Uellsin e Ri Jugor.
"Ngjyra e gjelbër tregon se ishte një meteor, zakonisht me hekur dhe nikel", tha astrofizikani Brad Tucker.
"Shkëlqimi i ndritshëm në mes të rrugës do të thotë se ka të ngjarë të jetë i fragmentuar ose i thyer", shtoi ai.
Ellie Sansom, drejtoreshë e Rrjetit Desert Fireball të Universitetit Curtin, tha se studiuesit po përdorin videon e meteoritit për të përcaktuar se ku mund të kenë rënë fragmente.