Nëna e Travis Kelce komenton dasmën me Taylor Swift: Nuk më lejohet të them shumë, por ishte magjike
Donna Kelce ka komentuar martesën e djalit të saj, Travis Kelce, me këngëtaren Taylor Swift, duke e përshkruar atë si një përvojë magjike.
Ajo tha shkurt për mediat se nuk mund të zbulojë shumë detaje nga ceremonia, por theksoi se gjithçka ishte e paharrueshme.
Sipas raportimeve, dasma është zhvilluar më 3 korrik në Madison Square Garden dhe ka pasur rreth 1000 të ftuar, ku familjet e çiftit kanë luajtur rol të rëndësishëm në organizim.
Travis dhe nëna e tij
Vëllai i Travis, Jason Kelce, ka shërbyer si kumbar, ndërsa vëllai i Taylor Swift, Austin Swift, ka pasur gjithashtu një rol në ceremoninë e dasmës.
Donna theksoi se që nga fillimi i lidhjes mes çiftit në vitin 2023, familja e saj ka parë me kënaqësi lumturinë që Travis ka gjetur pranë Taylor Swift.
Edhe nëna e Taylor, Andrea Swift, më herët kishte deklaruar se Travis i sjell shumë gëzim vajzës së saj dhe ka ndihmuar në krijimin e kësaj historie dashurie.
Ndërkohë, edhe babai i Travis, Ed Kelce, ka shprehur entuziazëm për martesën, duke e quajtur Taylor Swift një person shumë të dashur. /Telegrafi/