Nëna e Mbappes fiton më shumë se shtatë yje të Real Madridit pavarësisht se djali refuzon t'i japë gjysmën e të ardhurave të tij
Kylian Mbappe është një nga lojtarët me pagë rekord në futbollin botëror. Ai fiton rreth 31 milionë euro bruto në sezon te Real Madridi, dhe nga kjo përfiton edhe nëna e tij.
Fayza Lamari (51 vjeçe), e njohur si agjente e sulmuesit, merr një pagë neto prej 4.5 milionë eurosh në vit, që është më shumë se sa fitojnë shumë lojtarë të Realit si Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Guler ose Brahim Diaz.
Sipas gazetës portugeze A Bola, Lamari ka një kontratë të caktuar me të birin dhe menaxhon jetën e tij private, të biznesit dhe financiare. Ajo luajti gjithashtu një rol kyç në mosmarrëveshjet ligjore me Paris Saint-Germain për pagat e papaguara.
Rruga drejt statusit të "nënës milionere" nuk ishte e lehtë. Në një intervistë, Lamari zbuloi se në një moment ajo po kërkonte gjysmën e të ardhurave të djalit të saj derisa Mbappe iu përgjigj ashpër.
“Nuk do të të jap gjysmën! Çfarë ke ti? Unë shënoj gola, si mund të presësh 50 përqind?", i ka thënë Mbappe.
Ata përfundimisht arritën një kompromis. Lamari pranoi 30 për qind, me paralajmërimin se do të ndalonte së punuari për të nëse shuma binte nën këtë shumë. Mbappe përfundimisht e pranoi këtë marrëveshje.
Sipas Transfermarkt, Mbappe ka një vlerë tregu prej 180 milionë eurosh. Në vetëm 27 vjeç, ai ka fituar tashmë më shumë se 20 trofe të mëdhenj, duke përfshirë Kupën e Botës me Francën, Ligën e Kombeve dhe tituj të shumtë vendas me Monacon dhe PSG-në.
Në total, Mbappe vlerësohet të ketë një pasuri prej rreth 250 milionë dollarësh, duke përfshirë kontratat fitimprurëse të reklamave. /Telegrafi/