Në një ankand publik, Messi po shet një pjesë të trashëgimisë së tij të Barcelonës
Lionel Messi, ikona e futbollit argjentinas, pritet të shesë një send personal të çmuar nga periudha e tij e lavdishme te Barcelona, një gjest simbolik që rikthen kujtimet e 17 viteve të tij të jashtëzakonshme me klubin katalanas.
Pas një karriere 17-vjeçare me blaugranasit, gjatë së cilës fitoi 10 tituj të La Liga, 7 trofe të Kupës së Mbretit dhe 4 trofe të Ligës së Kampionëve, si dhe dha 303 asistime në 778 ndeshje, Messi tashmë po ndahet me një pjesë të prekshme të trashëgimisë së tij.
38-vjeçari ka nxjerrë në ankand makinën e tij Porsche Cayenne GTS Coupe të vitit 2021, përmes një ankandi publik të organizuar nga SBX Cars, i cili do të zhvillohet të hënën e ardhshme.
Automjeti e ka shoqëruar atë gjatë sezonit të fundit me klubin (2020-2021) dhe konsiderohet një kombinim i rrallë mes performancës sportive dhe luksit të përditshëm.
Sipas faqes Creatorzine, makina, fillimisht e regjistruar në Barcelonë, qyteti i lidhur ngushtë me emrin e Messit, ndodhet aktualisht në Berlin dhe është në gjendje shumë të mirë, me vetëm 14,173 milje të përshkuara dhe me një kontroll teknik të fundit të kryer me sukses.
Ndërsa vlera e tregut të saj është rreth rreth 116,000 mijë euro, vlera reale e automjetit lidhet kryesisht me vendin e tij në trashëgiminë e Lionel Messi te Barcelona.