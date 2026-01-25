Në lidhje për 5 vjet, Endri flet për raportin që ka me familjen e Benitës
Endri, këngëtari që dikur shkëlqente me hitet e tij, është rikthyer në qendër të vëmendjes së publikut dhe këtë herë jo vetëm për muzikën.
Ai ishte i ftuar në rubrikën “25 pyetje” të Prive me Liberta Spahiun, ku nuk i shpëtoi pyetjeve që të gjithë donin të dinin.
Pas një pauze nga skena, rikthimi i tij artistik shënohej me projektin e ri muzikor “Pa ty”, por vëmendja e publikut u fokusua më shumë te marrëdhënia e tij me banoren e Big Brother VIP Kosova, Benitën.
Foto: YouTube
Pas shumë spekulimeve dhe kuriozitetit të madh rreth kohës së tij jashtë skenës, Endri foli hapur dhe pa rezervë.
Ai zbuloi se ka një raport shumë të mirë me familjen e Benitës dhe se komunikimi me ta është i vazhdueshëm dhe i ngushtë gjatë gjithë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother.
Kjo vërteton mbështetjen e tij ndaj partneres.
Kur u pyet për performancën e saj në lojë, Endri nuk kurseu fjalët.
- YouTube www.youtube.com
Ai e vlerësoi Benitën maksimalisht, duke i dhënë një 10 të plotë në shkallën 1‑10.
Sipas tij, ajo që shohim në ekran është Benita reale, pa asnjë maskë ose shtirje, e cila qëndron besnike ndaj vetvetes edhe brenda dinamikës së programit. /Telegrafi/