Ndryshimet gjeopolitike theksojnë nevojën për lidhje më të ngushta Turqi-BE, vlerëson Erdogan
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se zhvillimet e fundit rajonale kanë theksuar edhe një herë rëndësinë gjeopolitike të marrëdhënieve Turqi-Bashkimi Evropian (BE), duke theksuar se përditësimi i Bashkimit Doganor në përputhje me kushtet aktuale është "një fushë kyçe që kërkon përparim të shpejtë" në rrugën drejt anëtarësimit të plotë të Turqisë në BE.
Presidenti turk i bëri këto deklarata gjatë një takimi me Mbretëreshën e Belgjikës, Mathilde, në Stamboll.
Bisedimet përfshinë marrëdhëniet dypalëshe Turqi-Belgjikë si dhe çështje rajonale dhe globale, sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë.
"Presidenti Erdogan gjithashtu theksoi se pjesëmarrja e Turqisë në iniciativat e mbrojtjes së BE-së është në interes të përbashkët të të gjitha palëve", tha drejtoria në platformën amerikane të mediave sociale X.
Erdogan më tej theksoi se Turqia dhe Belgjika kanë potencial të rëndësishëm për bashkëpunim në një gamë të gjerë fushash, përfshirë tregtinë, industrinë e mbrojtjes, energjinë dhe bujqësinë, duke shtuar se përpjekjet për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe do të vazhdojnë.
Duke theksuar rolin gjithnjë e më të rëndësishëm diplomatik të Turqisë në arenën ndërkombëtare, Erdogan tha se vendi do të presë samitin e liderëve të NATO-s në Ankara më 7-8 korrik dhe konferencën për klimën COP31 më 9-20 nëntor të këtij viti.
Presidenti turk vuri në dukje se tranzicioni drejt energjisë së gjelbër përbën një fushë të rëndësishme bashkëpunimi me Belgjikën, duke theksuar se Turqia është ndër vendet kryesore të Evropës për kapacitetin e instaluar të energjisë së rinovueshme.
Gjatë takimit, Erdogan gjithashtu shprehu shpresën se kontaktet e Mbretëreshës Mathilde me qarqet e biznesit turk do të sjellin rezultate konkrete. /AA/