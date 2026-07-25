Ndodh edhe kjo në Kosovë: Munishi e nxjerr skuadrën nga fusha pas kartonit të kuq në miqësore
Ndeshja miqësore ndërmjet Llapit dhe Lirisë nuk ka shkuar deri në fund, pasi është ndërprerë në minutën e 82-të pas një situate të tensionuar në fushë.
Shkak për ndërprerjen ishte pakënaqësia e trajnerit të Lirisë, Ismet Munishi, me vendimet e gjyqtarit kryesor.
Munishi fillimisht protestoi për një ndërhyrje të palejuar gjatë lojës, mirëpo aksioni vazhdoi dhe ndeshja nuk u ndërpre.
Trajneri prizrenas më pas hyri në fushë për të protestuar ndaj vendimit të gjyqtarit, i cili reagoi duke e ndëshkuar Munishin me karton të kuq.
Situata u përshkallëzua më tej, pasi në shenjë proteste ndaj vendimit të arbitrit, Munishi vendosi ta tërheqë skuadrën e tij nga fusha.
Si pasojë, miqësorja u ndërpre në minutën e 82-të, në një moment kur rezultati ishte 0:0.
Për situatën ka reaguar edhe Llapi, që ishte skuadra vendase. Klubi nga Podujeva ka konfirmuar ndërprerjen e takimit përmes një njoftimi në rrjetet sociale.
“Ndeshja miqësore KF Llapi – FC Liria u ndërpre në minutën e 82-të, në rezultatin 0:0, pas pakënaqësive të ekipit mysafir ndaj ndarjes së drejtësisë”, thuhet në njoftimin e Llapit.
Ndërkohë, Liria nuk ka bërë të ditur se ndeshja është ndërprerë. Klubi prizrenas në njoftimin e tij është mjaftuar vetëm me publikimin e rezultatit të momentit të fundit, duke mos dhënë detaje për incidentin që çoi në ndërprerjen e takimit./Telegrafi/