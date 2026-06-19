Ndahet nga jeta aktorja Daveigh Chase, ylli i filmave “The Ring” dhe “Lilo & Stitch”
Aktorja Daveigh Chase, e njohur për rolet e saj në filmat "The Ring" dhe "Lilo & Stitch", ka ndërruar jetë në moshën 35-vjeçare.
Sipas mediave amerikane, Chase vdiq të martën pasi zhvilloi meningjit dhe një infeksion gjaku, gjë që çoi në sepsë dhe dështim të organeve. Informacioni thuhet se u konfirmua nga partneri i saj Roy Hernandez.
Mediat raportojnë se aktorja u shtrua në një spital në Los Angeles në fillim të këtij muaji për shkak të kequshqyerjes. Deri më tani, përfaqësuesi i saj nuk ka komentuar mbi këto akuza.
Daveigh Chase fitoi famë shumë herët, pasi mori rolin kryesor të Lilos në filmin e animuar të Disney-t "Lilo & Stitch" në vitin 2002, dhe më vonë e përsëriti të njëjtin rol në serialin televiziv.
Përpara atij suksesi, ajo ia dha zërin personazhit Chihiro Ogino në versionin anglisht të filmit të animuar japonez "Spirited Away".
Po atë vit, ajo pati një rol të shquar në filmin horror "The Ring", ku luajti personazhin e Samara Morgan, gjë që i fitoi asaj një çmim MTV Movie Award për Performancën më të Mirë të Keqbërësit.
Gjatë karrierës së saj, ajo u shfaq edhe në serialin “Big Love”, ku pati një rol të përsëritur, dhe pati edhe role më të vogla në projekte si “Donnie Darko”, “Sabrina the Teenage Witch”, “Beethoven's 5th”, “ER” etj.