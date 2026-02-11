NATO rrit praninë në Arktik dhe në Veriun e Largët
Komanda e Operacioneve Aleate (ACO), e cila është përgjegjëse për planifikimin dhe zbatimin e të gjitha stërvitjeve, aktiviteteve dhe operacioneve të NATO-s, nisi sot aktivitetin Arctic Sentry. Ky aktivitet shumëdimensional do të forcojë më tej qëndrimin e NATO-s në Arktik dhe në Veriun e Largët, ndërsa prania e vazhdueshme e NATO-s në rajon po zgjerohet.
“Arctic Sentry thekson përkushtimin e Aleancës për të mbrojtur anëtarët e saj dhe për të ruajtur stabilitetin në një nga rajonet më strategjike dhe më sfiduese nga pikëpamja mjedisore në botë”, deklaroi Gjenerali i Forcave Ajrore të SHBA-së, Alexus G. Grynkewich, Komandant Suprem i Forcave Aleate në Evropë.
“Ai do të vërë në dispozicion të gjithë fuqinë e NATO-s për të mbrojtur territorin tonë dhe për të siguruar që Arktiku dhe Veriu i Largët të mbeten të qeta dhe të sigurta”, shtoi ai.
Kjo deklaratë vjen në kuadër të rritjes së fokusit të NATO-s mbi sigurinë në Arktik dhe pas takimit të zhvilluar muajin e kaluar në Davos të Zvicrës mes presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Gjatë këtij takimi, të dy liderët ranë dakord se Aleanca duhet të marrë kolektivisht më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e rajonit, në dritën e aktivitetit ushtarak të shtuar të Rusisë dhe interesit në rritje të Kinës në këtë zonë.
Përgatitjet për Arctic Sentry u ofruan planifikuesve të NATO-s një pasqyrë të plotë mbi aktivitetet e vendeve aleate në Arktik dhe në Veriun e Largët. Në vijim, Komanda Aleate e Operacioneve (ACO) do ta përdorë Arctic Sentry për të bashkërenduar këto përpjekje në një qasje të integruar operacionale ndaj rritjes së aktiviteteve të Aleatëve, duke forcuar kështu praninë e NATO-s në rajon, njofton Selia e Komandës Supreme të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE).
Këto aktivitete përfshijnë, ndër të tjera, Arctic Endurance të Danimarkës – një seri stërvitjesh shumë-domainëshe të hartuara për të rritur aftësinë e Aleatëve për të vepruar në rajon – si dhe stërvitjen e ardhshme Cold Response të Norvegjisë, ku trupa nga e gjithë Aleanca kanë nisur tashmë të mbërrijnë.
Arctic Sentry do të drejtohet nga Komanda e Forcës së Përbashkët në Norfolk (JFC Norfolk), komanda më e re e forcave të përbashkëta të Aleancës, zona e përgjegjësisë së së cilës, që nga dhjetori, përfshin tashmë të gjithë këtë rajon.
“Sa u përket komandave të forcave të përbashkëta të NATO-s, Norfolk shërben si ura lidhëse mes Amerikës së Veriut dhe Evropës, duke mbrojtur qasjet strategjike ndërmjet dy kontinenteve dhe më gjerë”, deklaroi Grynkewich, i cili një ditë më parë u informua mbi planifikimin e Arctic Sentry nga komanda e forcës së përbashkët atje.
ACO dhe JFC Norfolk do të bashkëpunojnë me Komandën Aleate për Transformim, si dhe do të koordinojnë aktivitetet me Komandën e Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut (NORAD), një strukturë e përbashkët e SHBA-së dhe Kanadasë, si edhe me Komandën Veriore të SHBA-së (USNORTHCOM) dhe Komandën Evropiane të SHBA-së (USEUCOM). /Telegrafi/