NASA do të koordinohet me agjencitë përkatëse në rastin e shkencëtarëve të zhdukur dhe të vdekur amerikanë
NASA njoftoi të hënën se do të bashkëpunojë me agjencitë përkatëse federale në hetimin e vdekjeve dhe zhdukjeve të 11 shkencëtarëve bërthamorë dhe hapësinorë.
"NASA po koordinohet dhe bashkëpunon me agjencitë përkatëse në lidhje me shkencëtarët e zhdukur”.
"Në këtë kohë, asgjë që lidhet me NASA-n nuk tregon kërcënim për sigurinë kombëtare", tha zëdhënësja e NASA-s, Bethany Stevens, në një deklaratë përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
"Agjencia është e përkushtuar ndaj transparencës dhe do të ofrojë më shumë informacion sa më shpejt të jetë e mundur", shtoi ajo.
'Misteri i disa shkencëtarëve të vdekur ose të zhdukur' – fizikani i njohur amerikan e quan 'shkak për shqetësim kombëtar'
Më 17 prill, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt tha se FBI do të shqyrtojë rastet e shkencëtarëve amerikanë që janë zhdukur ose kanë vdekur për të përcaktuar nëse ndonjëri prej tyre është i lidhur.
"Shtëpia e Bardhë po punon në mënyrë aktive me të gjitha agjencitë përkatëse dhe FBI-në për të shqyrtuar në mënyrë holistike të gjitha rastet së bashku dhe për të identifikuar çdo ngjashmëri të mundshme që mund të ekzistojë", tha Leavitt në X duke shtuar se "asnjë gur nuk do të mbetet pa lëvizur në këtë përpjekje".
Që nga viti 2023, të paktën 11 shkencëtarë, kryesisht të përfshirë në kërkimin shkencor në hapësirë dhe atë bërthamor, kanë vdekur ose janë zhdukur, me disa ngjarje në rrethana të paqarta ose të dyshimta. /AA/