'Misteri i disa shkencëtarëve të vdekur ose të zhdukur' – fizikani i njohur amerikan e quan 'shkak për shqetësim kombëtar'
Fizikani Michio Kaku po paralajmëron se një numër në rritje i shkencëtarëve që kanë vdekur ose janë zhdukur në rrethana të pashpjegueshme duhet të trajtohen si një çështje sigurie kombëtare dhe jo si incidente të izoluara.
Në komentet për Fox News Digital të botuara së fundmi, Kaku tha se grumbullimi i rasteve që përfshijnë shkencëtarë me qasje në kërkime të ndjeshme është i pashembullt dhe kërkon shqyrtim të koordinuar qeveritar, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
“Nëse 10 shkencëtarë vdesin ose zhduken papritur, të cilët të gjithë kanë qasje në kërkime të ndjeshme, kjo është shkak për shqetësim kombëtar”, i tha ai medias.
Kaku tha se ndërsa një vdekje ose zhdukje e vetme e pashpjegueshme mund të mos sinjalizojë një kërcënim më të gjerë, një model që përfshin individë të shumtë me leje të avancuara sigurie ngre ndjeshëm rreziqet.
Siç shkruan më tej Newsweek, shumë nga rastet përfshijnë punë në fusha të sigurisë së lartë, të tilla si teknologjia bërthamore, sistemet hapësinore dhe kërkimet e klasifikuara të mbrojtjes - zona të mbrojtura fort për shkak të rëndësisë së tyre strategjike për mbrojtjen kombëtare.
Reagim i tij vjen ndërsa gjatë disa viteve të fundit, një numër shkencëtarësh dhe ish-studiuesish qeveritarë kanë vdekur ose janë zhdukur në rrethana që nuk janë shpjeguar publikisht.
Individët ishin të lidhur me fusha të avancuara kërkimore, duke përfshirë shkencën bërthamore, inxhinierinë hapësinore dhe programet e klasifikuara të mbrojtjes, duke nxitur një shqyrtim gjithnjë e më të madh nga ligjvënësit dhe zyrtarët federalë.
Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se po i shqyrton rastet së bashku për të përcaktuar nëse ekzistojnë mbivendosje në fokusin e kërkimit, nivelet e lejeve ose historitë e punësimit.
Presidenti Donald Trump u tha gazetarëve të enjten se shpresonte që zhdukjet dhe vdekjet të ishin "rastësi", por që zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë do të dinin më shumë brenda ditëve të ardhshme.
"Disa prej tyre ishin njerëz shumë të rëndësishëm dhe ne do ta shqyrtojmë këtë gjatë periudhës së shkurtër të ardhshme", citohet të ketë thënë Trump.
Ndërsa duke folur gjatë një konference për shtyp në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën, sekretarja e shtypit Karoline Leavitt tha se administrata ishte në dijeni të raporteve dhe do të konsultohej me agjencitë përkatëse, por theksoi se asnjë lidhje nuk ishte konfirmuar, duke shtuar se çdo rast duket se ka rrethanat e veta.
"Nëse është e vërtetë, sigurisht, kjo është padyshim diçka që mendoj se kjo qeveri dhe administratë do ta konsideronin të vlefshme për t'u shqyrtuar", tha ajo.Leavitt shtoi në një postim të së premtes X se do të përfshihej edhe FBI: "Në dritën e pyetjeve të fundit dhe legjitime në lidhje me këto raste shqetësuese, dhe angazhimit të Presidentit Trump ndaj të vërtetës, Shtëpia e Bardhë po punon në mënyrë aktive me të gjitha agjencitë përkatëse dhe FBI-në për të shqyrtuar në mënyrë holistike të gjitha rastet së bashku dhe për të identifikuar çdo ngjashmëri të mundshme që mund të ekzistojë. Asnjë gur nuk do të mbetet pa lëvizur në këtë përpjekje, dhe Shtëpia e Bardhë do të ofrojë përditësime kur t'i kemi ato". /Telegrafi/