Nara Smith flet për sekretin e suksesit të martesës së saj: Komunikimi dhe kompromisi janë më të rëndësishmet
Nara Smith dhe bashkëshorti i saj, Lucky Blue Smith, kanë ndarë se baza e një martese të fortë dhe të qëndrueshme për ta është komunikimi i hapur dhe kompromisi i vazhdueshëm.
Ata u njohën në vitin 2019, kur Lucky i dërgoi një mesazh Naras në Instagram.
Edhe pse ai kishte menduar ta kontaktonte më herët, iu desh rreth një vit për ta bërë këtë hap.
Pasi filluan të komunikonin, lidhja mes tyre u zhvillua shumë shpejt, madje Lucky ka treguar se që në fillim kishte ndjesinë se po fliste me personin me të cilin do të martohej.
Marrëdhënia e tyre u forcua edhe më shumë gjatë një udhëtimi në Australi, ku ata filluan të diskutonin tema serioze dhe të rëndësishme për të ardhmen, si financat, besimi dhe vlerat personale.
Këto biseda i ndihmuan të kuptonin se lidhja e tyre po bëhej serioze dhe se kishin një përputhje të fortë në aspektet kryesore të jetës.
Ata u martuan në vitin 2020 dhe më pas ndërtuan një familje të madhe, duke u bërë prindër të katër fëmijëve.
Pavarësisht karrierave të tyre të ngarkuara në industrinë e modës dhe jetës dinamike që bëjnë, ata kanë arritur të ruajnë një lidhje të fortë. /Telegrafi/