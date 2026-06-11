Napoli ia cakton një çmim qesharak Lukakut
Presidenti i Napolit, Aurelio De Laurentiis, ka vendosur një çmim prej 10 milionë eurosh për Romelu Lukakun, sipas raportimeve të TMW, teksa klubi italian po kërkon të ndahet me sulmuesin belg pas prishjes së marrëdhënieve mes palëve në fund të sezonit të kaluar.
Sipas raportit të publikuar nga TuttoMercatoWeb, kjo shifër përfaqëson një humbje të konsiderueshme për Napolin, i cili pagoi rreth 30 milionë euro për ta transferuar Lukakun në verën e vitit 2024.
Megjithatë, sezoni i mbushur me probleme fizike dhe përkeqësimi i raportit të tij me klubin kanë ndikuar ndjeshëm në uljen e vlerës së tij në treg.
Ish-sulmuesi i Manchester Unitedit dhe Chelseat regjistroi vetëm shtatë paraqitje dhe 64 minuta lojë nën drejtimin e Antonio Contes gjatë këtij sezoni, duke shënuar vetëm një gol përpara se një dëmtim në kofshë t’i jepte fund praktikisht kampanjës së tij.
Megjithatë, ekziston një faktor që mund ta mbajë ende Lukakun në Napoli. Trajneri i ri i skuadrës, Massimiliano Allegri, është prej kohësh admirues i sulmuesit belg dhe raportohet se në të kaluarën kishte tentuar ta transferonte atë nga Chelsea.
Për këtë arsye, çdo vendim përfundimtar pritet të shtyhet deri pas përfundimit të Kupës së Botës, ndërsa Lukaku aktualisht është i angazhuar me kombëtaren e Belgjikës.
Klubet e interesuara tashmë janë njoftuar: 10 milionë euro është shuma që nevojitet për të nisur negociatat me Napolin për transferimin e 33-vjeçarit./Telegrafi/