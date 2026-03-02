Mungesat e shumta, Arbeloa pritet ta vendosë talentin 18-vjeçar si titullar ndaj Getafes
Real Madrid rikthehet në aksion në La Liga të hënën ndaj Getafes, por madrilenët mund të jenë pa një titullar të rregullt.
Eduardo Camavinga mungoi në stërvitjen e së dielës për shkak të një dhimbjeje të fortë dhëmbi, duke u kthyer në pikëpyetje për përballjen në “Santiago Bernabeu”.
Mesfushori francez ka qenë titullar i padiskutueshëm që kur trajneri Alvaro Arbeloa kaloi në skemën 4-4-2, duke zënë krahun e majtë të mesfushës. Megjithatë, ai rrezikon vendin në formacion nëse vlerësohet se nuk është në gjendje të luajë nga minuta e parë kundër Getafes.
Brahim Diaz është shfaqur si kandidati kryesor për ta zëvendësuar, por sipas “Marca”, Arbeloa po mendon t’i besojë surprizës Thiago Pitarch, i cili ende nuk ka debutuar në La Liga.
Pitarch vlerësohet shumë brenda klubit, sidomos nga Arbeloa, që e kishte nën drejtim te Real Madrid Castilla. Që prej marrjes së detyrës nga Xabi Alonso, tekniku spanjoll e ka mbajtur 18-vjeçarin pranë ekipit të parë.
I riu u aktivizua si zëvendësues në fund në të dyja ndeshjet e fazës play-off të Ligës së Kampionëve kundër Benficës dhe tani mund të jetë pranë startit të parë.
Ideja është që ai të luajë në pozicionin e Camavingas në krahun e majtë të mesfushës, me Fede Valverde, Arda Guler dhe Aurelien Tchouameni që plotësojnë katërshen.
Mbetet për t’u parë si do ta rreshtojë Arbeloa skuadrën ndaj Getafes. Nëse Camavinga nuk është gati nga fillimi, trajneri do të duhet të marrë një vendim të madh për zëvendësuesin e tij — me Brahim Diazin si opsion më të sigurt dhe Pitarch që po troket fort për debutimin e plotë./Telegrafi/