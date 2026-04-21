Mungesa e RAM-it thuhet se vonon Mac Studio dhe MacBook Pro të Apple
Përmirësimet shumë të pritura të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple, thuhet se po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë e vazhdueshme e memories e shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, sipas Mark Gurman të Bloomberg.
Njerëz anonimë të Gurman, të brendshëm të Apple, me sa duket thonë se vonesat janë "të besueshme" për Mac Studio-n e ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe ngadalësojnë lansimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran prekje, transmeton Telegrafi.
Studio i përmirësuar thuhet se do të dilte "rreth mesit të vitit" - që do të thotë verë, me sa duket, por Gurman thotë se Apple tani po shqyrton një lançim në tetor.
Ndërkohë, Mac me ekran prekje mund të mos debutojë deri vitin tjetër, tregon Gurman.
MacBook Neo, një kompjuter i ri notebook i Apple i nivelit fillestar, ka qenë një sukses i madh dhe deri më tani duket se ka shmangur ndikimin nga mungesa.
Mungesa e memories ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej 100 dollarësh të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Meta.
Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në 500 dollarë për shkak të "rritjeve të fundit në kostot e memories dhe komponentëve". Raspberry Pi u bë deri në 150 dollarë më i shtrenjtë në fillim të prillit.
Analistët thonë se çmimi i memories mund të mos u stabilizojë deri vitin tjetër, ose ndoshta në vitin 2028. /Telegrafi/