“Mua do të më dënonin 10 ndeshje", shpërthen ylli i Getafes pasi Rudiger nuk u ndëshkua me të kuq
Mbrojtësi i majtë i Getafes, Diego Rico, ka reaguar ashpër publikisht, duke shprehur zemërimin e tij për atë që e konsideron standard të dyfishtë në gjykim, pasi Antonio Rudiger shpëtoi pa u ndëshkuar për një goditje me gju në fytyrë ndaj tij.
Incidenti ndodhi në pjesën e parë të fitores 1-0 të Getafes ndaj Real Madrid të hënën në mbrëmje, ndërsa gjyqtari nuk mori asnjë masë disiplinore ndaj Rudiger për ndërhyrjen.
Të dyja skuadrat përfunduan ndeshjen me kartonë të kuq në kohën shtesë. Franco Mastantuono u përjashtua për protesta ndaj gjyqtarit, ndërsa Adrian Liso mori kartonin e dytë të verdhë për largim të topit me qëllim vonese.
Megjithatë, tema kryesore pas ndeshjes mbeti ndërhyrja e Rudiger, e cila nuk u konsiderua e dënueshme as me karton nga gjyqtari dhe as me të kuq nga sistemi VAR.
Duke folur një ditë më pas për Cadena COPE, Diego Rico deklaroi se nëse situata do të ishte e kundërt, ai do të përballej me një pezullim të gjatë.
⚔️ ¡Máxima intensidad en el Bernabéu! #LALIGAEASPORTS
😳 La aparatosa acción entre RÜDIGER y DIEGO RICO en la disputa por el balón. pic.twitter.com/rYeEXqai71
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2026
“Nëse do të kishte qenë e kundërta, do të kisha marrë të njëjtin pezullim prej 10 ndeshjesh dhe nuk do të luaja më për pjesën tjetër të sezonit. Nuk e di për çfarë shërben VAR-i, sepse duhet të jetë pikërisht për situata të tilla”.
Sipas tij, nuk ka dyshim se ndërhyrja e Rudiger ishte e qëllimshme.
“Është e qartë që ai erdhi me qëllim drejt meje, sepse në aksionin e mëparshëm patëm një përplasje që përfundoi me faull, dhe ndërsa po kthehej në mbrojtje po thoshte disa fjalë”.
“Në aksionin pasues, topi erdhi tek unë dhe shihet qartë se si ai pothuajse shtyu një shok skuadre për të më goditur në fytyrë. Nëse do të më kishte kapur më keq, mund të më kishte lënë të shtrirë në bar”, ka deklaruar Rico./Telegrafi/