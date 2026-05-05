MPB ngriti kallëzime penale kundër prindërve të të miturve që sulmuan një vajzë në Gjorçe Petrov
"Sot (05.05.2026) Njësia e Punëve të Brendshme Gjorce Petrov në SPB Shkup ngriti gjashtë kallëzime penale në Prokurorinë Publike të Shkupit sipas nenit 201 paragrafi 1 të Kodit Penal (neglizhencë dhe abuzim ndaj një fëmije) kundër E.A. dhe A.M., E.S., R.S. dhe R.G., S.A., V.I. dhe GJ.I., A.T. dhe T.T., sepse fëmijët e mitur të të denoncuarve kryen një krim sipas nenit 386 të Kodit Penal, përkatësisht për shkak të sulmit fizik ndaj një të mituri 13-vjeçar në Gjorce Petrov", njoftojnë nga policia.
Më parë, në lidhje me këtë rast, MPB ngriti kallëzime penale kundër katër të miturve për dhunë ndaj një vajze në Gjorçe Petrov nga Shkolla Fillore Mirce Acev.