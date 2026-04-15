Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë kryesisht me vranësira dhe me reshje lokale të pakta. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga juglindja.
Temperatura minimale do të lëvizë nga 5 deri në 16 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 12 deri në 23 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me reshje të shiut. Do të fryjë erë juglindore e lehtë deri mesatare. Temperatura minimale do të bjerë në 10, ndërsa maksimale do të arrijë në 22 gradë.
