Paraburgim për katër shtetas të Turqisë, e sulmuan fizikisht të riun nga Shkupi që punonte si shpërndarës i ushqimit
Katër shtetas të Turqisë janë arrestuar në Shkup pasi dyshohen se kanë sulmuar një shpërndarës ushqimesh 20-vjeçar, pas një konflikti në komunikacion.
Sipas policisë, ata fillimisht me veturën “Audi” kanë goditur motorin e të riut, e më pas e kanë sulmuar fizikisht. Ndaj tyre është ngritur kallëzim penal, ndërsa gjykata u ka caktuar masën e paraburgimit.
“Më 25.05.2026, në ora 01:30 në Shkup, zyrtarët policorë të SPB Shkup kanë privuar nga liria O.A. (21), A.F.E. (21), T.A.B. (22) dhe A.I.O. (24), të gjithë shtetas të Turqisë, duke vepruar pas një denoncimi të bërë më 24.05.2026 rreth orës 19:55. Sipas denoncimit, në rajonin e Qendrës në Shkup, pas një përleshjeje verbale lidhur me komunikacionin, ata fillimisht me automjetin e tyre “Audi” kanë goditur motorin e F.M. (20) nga Shkupi, i cili ishte duke kryer detyrat e punës si shpërndarës, ndërsa më pas e kanë sulmuar fizikisht. Nga Njësia për Krim të Dhunshëm pranë SPB Shkup, në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike Shkup, ndaj të dyshuarve është ngritur kallëzim penal, ndërsa nga gjyqtari i procedurës paraprake u është caktuar masa e paraburgimit”, thonë nga MPB.